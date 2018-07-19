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Под Новосибирском подготовили полигон для международных соревнований разведчиков
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Под Новосибирском подготовили полигон для международных соревнований разведчиков 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
На военном полигоне «Кольцово», который находится на территории Новосибирского высшего-военного командного училища, закончилась подготовка к международному конкурсу разведчиков.
Конкурс «Отличники войсковой разведки» пройдет под Новосибирском с 28 июля по 10 августа. В нём примут участи военные из Китая, России, Армении, Белоруссии, Судана, Зимбабве, Казахстана и Узбекистана.
«Готовясь к соревнованиям, на полигоне провели восстановительные работы на комплексе препятствий «Тропа разведчика» и войсковом стрельбище, были оборудованы специальная водная переправа и танкодром протяженностью свыше 4,5 км», — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
По информации военных, во время соревнований пройдет несколько этапов: «Десантирование и совершение марш-броска», «Конкурс разведчиков-специалистов», «Преодоление комплекса препятствий „Тропа разведчика“, „Стрельба“ и „Выход разведывательной группы в район сборов после выполнения задачи“.
Кроме того, в пресс-службе ЦВО отмечают, что особенностью конкурса в этом году станет применение беспилотников ближнего действия, а также комплексов разведки, управления и связи. Церемония открытия соревнований пройдёт 28 июля в Центральном парке Новосибирска.
Утром 17 июля в Новосибирск прибыла военная техника китайской армии — машины привезли для участия в Международном этапе конкурса „Отличники войсковой разведки“.
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