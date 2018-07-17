Порошенко призвал заставить Россию понести ответственность за крушение MH17

Ранее он уже заявлял

о необходимости признать на международном уровне роль РФ в событиях в Донбассе и Крыму

Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Порошенко напомнил, что 17 июля — четвертая годовщина авиакатастрофы, унесшей жизни 298 человек. «Общая следственная группа от представителей Австралии Украины установила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом „Бук“, который принадлежал российским войскам и был доставлен из России. Та же Россия должна понести ответственность за этот теракт», — написал украинский лидер в Facebook

Он пообещал, что Украина и впредь будет оказывать всю необходимую помощь для проведения профессионального расследования и наказания виновных в трагедии. Подтверждением этого, по его словам, является

ратификация

12 июля соглашения с Нидерландами о международном правовом сотрудничестве для расследования обстоятельств, связанных с крушением малайзийского Boeing

— Россия предъявит следствию по делу крушения MH17 в Донбассе свои контраргументы, заявил зампостпреда РФ при ООН

Куала-Лумпур, Пассажирский Boeing 777 рейса MH17 компании «Малайзийские авиалинии», летевший из Амстердама

разбился

17 июля 2014 года в Донецкой области на востоке Украины. В результате погибли 298 человек.

На Западе ответственность за катастрофу возложили на Россию. В конце мая 2018 года международная экспертная группа JIT опубликовала промежуточный

доклад, согласн которому зенитная ракетная установка «Бук», из которой запустили ракету, сбившую Boeing, была завезена из России и принадлежала 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском Москва категорически

отвергла

обвинения, подчеркнув, что расследование еще не закончено.