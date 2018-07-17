Порошенко призвал заставить Россию понести ответственность за крушение MH17 

Ранее он уже заявлял
Порошенко напомнил, что 17 июля — четвертая годовщина авиакатастрофы, унесшей жизни 298 человек. «Общая следственная группа от представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины установила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом „Бук“, который принадлежал российским войскам и был доставлен из России. Та же Россия должна понести ответственность за этот теракт», — написал украинский лидер в Facebook
Он пообещал, что Украина и впредь будет оказывать всю необходимую помощь для проведения профессионального расследования и наказания виновных в трагедии. Подтверждением этого, по его словам, является
ратификация
12 июля соглашения с Нидерландами о международном правовом сотрудничестве для расследования обстоятельств, связанных с крушением малайзийского Boeing.
— Россия предъявит следствию по делу крушения MH17 в Донбассе свои контраргументы, заявил зампостпреда РФ при ООН
Пассажирский Boeing 777 рейса MH17 компании «Малайзийские авиалинии», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур,
разбился
17 июля 2014 года в Донецкой области на востоке Украины. В результате погибли 298 человек.
На Западе ответственность за катастрофу возложили на Россию. В конце мая 2018 года международная экспертная группа JIT опубликовала промежуточный
доклад, согласн которому зенитная ракетная установка «Бук», из которой запустили ракету, сбившую Boeing, была завезена из России и принадлежала 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском. Москва категорически
отвергла
обвинения, подчеркнув, что расследование еще не закончено.