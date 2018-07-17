В День Военно-Морского Флота в Севастополе пройдет парад кораблей и военно-спортивный праздник

В праздничных мероприятиях будет задействовано более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, 5 вспомогательных судов, более 20 летательных аппаратов и более 30 единиц техники армейского корпуса.

29 июля в Севастополе пройдет парад кораблей и военно-спортивный праздник, посвященный Дню Военно-Морского Флота России

Праздничные мероприятия начнутся с торжественного подъёма Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях флота, затем на внутреннем рейде Севастопольской бухты начнется парад кораблей и военно-спортивный праздник, в ходе которого запланирован показ 18 эпизодов, демонстрирующих возможности сил флота при выполнении задач по предназначению.

В двух парадных линиях на бочках будут ошвартованы 8 боевых кораблей и судов Черноморского флота (ЧФ), в том числе: гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Сметливый», новейший малый ракетный корабль «Вышний Волочёк», а также сторожевой корабль Пограничной службы.

Командующим военно-морским парадом в Севастополе назначен командир соединения надводных кораблей ЧФ контр-адмирал Олег Криворог

Военно-спортивный праздник начнется с театрализованного представления об основных вехах истории создания и боевом пути Черноморского флота. Затем будут показаны элементы боевой подготовки тральных сил по поиску и уничтожению минных заграждений; противолодочных сил по поиску и уничтожению подводных лодок; морскому артиллерийскому бою; огневому подавлению противодесантной обороны условного противника, бою за высадку десанта; освобождению судна, захваченного террористами; спасению экипажа судна, потерпевшего бедствие.

В заключение зрители увидят «фонтаны на воде» и «вальс буксиров» в исполнении судов обеспечения флота и групповой прыжок парашютистов.

В параде и военно-спортивном празднике будет задействовано более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, 5 вспомогательных судов, более 20 летательных аппаратов и более 30 единиц техники армейского корпуса ЧФ.

Во второй половине дня на площади адмирала П. С. Нахимова пройдет показ вооружения и военной техники, боевые корабли и катера будут выставлены на Минной стенке для посещения жителями и гостями Севастополя.

Празднование Дня ВМФ завершится концертом, артиллерийским салютом и фейерверком над акваторией Севастопольской бухты.