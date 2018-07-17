ЧФ объявил программу празднования Дня ВМФ

Черноморский флот объявил программу празднования Дня ВМФ

Черноморский флот объявил программу празднования Дня Военно-морского флота в Севастополе . Мероприятия состоятся 29 июля.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

Запланирован торжественный подъём Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях.

В двух парадных линиях на бочках будет ошвартовано восемь боевых кораблей и судов ЧФ, в том числе ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Сметливый», малый ракетный корабль «Вышний Волочёк», а также сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России

В рамках военно-спортивного праздника пройдёт театрализованное представление о главных вехах истории Черноморского флота. Кроме того, будут представлены элементы боевой подготовки.

Во второй половине дня на площади адмирала Нахимова состоится показ вооружения и военной техники. Боевые корабли и катера будут выставлены на Минной стенке для посещения жителями и гостями города.

Празднование завершат концертом, артиллерийским салютом и фейерверком над акваторией Севастопольской бухты.