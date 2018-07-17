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Черноморский флот пополнили 2500 призывников
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Черноморский флот пополнили 2500 призывников 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
По итогам весенней призывной компании корабли и воинские части Черноморского флота пополнили более 2500 военнослужащих по призыву. Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан 2 ранга Алексей Рулев.
— 100 процентов молодого пополнения прибыли на корабли и в береговые части ЧФ. Они распределены в соединения флота с учетом допризывной подготовки и уровня образования, — рассказал Рулев.
По его словам, около 300 призывников за счет средств Министерства обороны РФ пройдут подготовку по программе «водитель» и получат удостоверение категории «С».
Кроме этого, на Черноморский флот прибыло около 1000 младших специалистов, прошедших подготовку в учебных центрах ВМФ во Владивостоке, Кронштадте, Северодвинске и Выборге.
— Они уже прошли морскую практику на кораблях ВМФ и имеют корабельные специальности — моторист, гидроакустик, механик, водолаз, кок, — сообщил Рулев. — Новобранцы распределены на боевые корабли в противоподводно-диверсионный отряд ЧФ.
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