Корабль «Федерация» планируют создать в кратчайшие сроки 

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Корабль «Федерация» нужен России, планируется, что он будет создан в кратчайшие сроки, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Как сказал он журналистам, есть серьезные претензии к разработчикам «Федерации» в плане подготовки документации и фактическом срыве прежних сроков, поскольку корабль должен был появиться в 2016 году.
"Но этот корабль нам все равно нужен, потому что он не просто не трех-, а четырехместный, он еще возвращаемый, многоразовый корабль. И это безусловный переход на систему многоразовости, как средств выведения, так и самого пилотируемого корабля", — сказал Рогозин.
"Мы планируем, что этот корабль должен быть создан в кратчайшие сроки. Мы навалимся все вместе, в том числе управление технического заказчика будет контролировать работу РКК «Энергия» по данному проекту", — сказал Рогозин.
Он подчеркнул, что первые испытания «Федерации» связаны с началом пусков «Союза-5» с Байконура и в рамках проекта «Байтерек». По его словам, после серьезных испытаний и обкатки на Байконуре планируется перевести «Федерацию» на работу на средствах выведения с космодрома «Восточный». «Это, думаю, будут 2024-2028 годы. Если сверхтяжелая (ракета), то 2028, если „Ангара А5Б“, то 2024», — сказал Рогозин.