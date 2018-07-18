Корабль «Федерация» планируют создать в кратчайшие сроки

Как сказал он журналистам, есть серьезные претензии к разработчикам «Федерации» в плане подготовки документации и фактическом срыве прежних сроков, поскольку корабль должен был появиться в 2016 году.

"Но этот корабль нам все равно нужен, потому что он не просто не трех-, а четырехместный, он еще возвращаемый, многоразовый корабль. И это безусловный переход на систему многоразовости, как средств выведения, так и самого пилотируемого корабля", — сказал Рогозин.

"Мы планируем, что этот корабль должен быть создан в кратчайшие сроки. Мы навалимся все вместе, в том числе управление технического заказчика будет контролировать работу РКК «Энергия» по данному проекту", — сказал Рогозин.