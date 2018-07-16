Главные просчёты советского командования в начале Великой Отечественной

Историки и военачальники Великой Отечественной войны практически единодушны во мнении, что наиболее существенным просчетом, предопределившим трагедию 1941 года стала устаревшая доктрина ведения войны, которой придерживалась Красная Армия. Историки и военачальники Великой Отечественной войны практически единодушны во мнении, что наиболее существенным просчетом, предопределившим трагедию 1941 года стала устаревшая доктрина ведения войны, которой придерживалась Красная Армия.

Исследователи В. Соловьев и Ю. Киршин, возлагая ответственность на Сталина, Ворошилова, Тимошенко и Жукова отмечают, что они «не поняли содержание начального периода войны, допустили ошибки в планировании, в стратегическом развертывании, в определении направления главного удара немецких войск».

Неожиданный блицкриг

Несмотря на то, что стратегия блицкрига была успешно опробована войсками вермахта в европейской кампании, советское командование ее игнорировало и рассчитывало на совершенно иное начало возможной войны между Германией и СССР.

«Нарком обороны и Генштаб считали, что война между такими крупными державами, как Германия и Советский Союз должна начаться по ранее существовавшей схеме: главные силы вступают в сражение через несколько дней после приграничных сражений», — вспоминал Жуков.

Командование РККА предполагало, что немцы начнут наступление ограниченными силами, и только после приграничных сражений будет завершено сосредоточение и развертывание главных войск. Генштаб рассчитывал, что пока армия прикрытия будет вести активную оборону, изматывая и обескровливая фашистов, страна сможет провести полномасштабную мобилизацию. [С-BLOCK]

Тем не менее, анализ стратегии ведения войны в Европе немецкими войсками показывает, что успех вермахта прежде всего был связан с мощными ударами бронетанковых войск, поддерживаемых авиацией, которые быстро рассекали оборону противника.

Главной задачей первых дней войны был не захват территории, а разрушение обороноспособности подвергшейся вторжению страны. Просчет командования СССР привел к тому, что немецкая авиация в первый же день войны уничтожила более 1200 боевых самолетов и фактически обеспечила себе господство в воздухе. В результате внезапного нападения сотни тысяч солдат и офицеров были убиты, ранены или взяты в плен. Немецкое командование добилось своей цели: управление войсками РККА на какое-то время было нарушено.

Неудачное расположение войск

Как отмечают многие исследователи, характер расположения советских войск был очень удобен для нанесения удара по территории Германии, но пагубен для проведения оборонительной операции. Дислокация, сложившаяся в начале войны, была сформирована ранее в соответствии с планом Генштаба о нанесении превентивных ударов по территории Германии. Согласно сентябрьской версии 1940 года «Основ развертывания» произошел отказ от подобной дислокации войск, однако только на бумаге.

В момент нападения немецкой армии войсковые формирования РККА находились не с развернутыми тылами, а были разделены на три эшелона вне оперативной связи друг с другом. Такие просчеты Генштаба позволили армии вермахта достаточно легко добиваться численного перевеса и по частями уничтожать советские войска.

Особенно тревожная ситуация была на «Белостокском выступе», на многие километры уходившем в сторону противника. Такое расположение войск создавало угрозу глубокого охвата и окружения 3-й, 4-й, и 10-й армий Западного округа. Опасения подтвердились: буквально в считанные дни три армии были окружены и разгромлены, а 28 июня немцы вошли в Минск

Опрометчивые контрнаступления

22 июня в 7 часов утра вышла директива Сталина, в которой говорилось: «войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районе, где они нарушили советскую границу».

Такой приказ свидетельствовал о непонимании верховным командованием СССР масштабов вторжения. Через полгода, когда немецкие войска были отброшены от Москвы Сталин требовал контрнаступления и на других фронтах. Возражать ему мало кто мог. Несмотря на неготовность советской армии вести полномасштабные военные действия, было предпринято контрнаступление на всем протяжении фронта — от Тихвина до Керченского полуострова. [С-BLOCK]

Более того, войска получили приказ расчленить и уничтожить главные силы группы армий «Центр». Ставка переоценила свои возможности: Красная Армия на данном этапе войны оказалась неспособна сосредоточить достаточные силы на главном направлении, не могла массированно применять танки и артиллерию. 2 мая 1942 года в районе Харькова началась одна из запланированных операций, которая, по мнению историков, проводилась при игнорировании возможностей противника и пренебрежении осложнениями, к которым мог привести неукрепленный плацдарм. 17 мая немцы ударили с двух сторон и через неделю превратили плацдарм в «котел». Около 240 тыс. советских солдат и офицеров в результате этой операции оказалось в плену.

Недоступность материально-технических запасов

Генеральный штаб считал, что в условиях надвигающейся войны материально-технические средства необходимо подтянуть ближе к войскам. 340 из 887 стационарных складов и баз РККА находились в приграничных округах, в том числе более 30 млн снарядов и мин. Только в районе Брестской крепости хранилось 34 вагона боеприпасов. Кроме этого большая часть артиллерии корпусов и дивизий находилась не в прифронтовой зоне, а в учебных лагерях. Ход военных действий показал опрометчивость такого решения. В короткий срок военную технику, боеприпасы и горюче-смазочные материалы вывести было уже невозможно. В результате они были либо уничтожены, либо захвачены немцами. Еще одной ошибкой Генштаба оказалось большое скопление на аэродромах самолетов, при этом маскировка и прикрытие средствами ПВО были слабые. Если передовые части армейской авиации базировались слишком близко к границе — 10-30 км., то части фронтовой и дальней авиации располагались слишком далеко — от 500 до 900 км.

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