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Конкурс АрМИ-2018 «Чистое небо»
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Конкурс АрМИ-2018 «Чистое небо» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Соревнования пройдут с 29 июля по 12 августа в Китайской народной республике
Конкурс «Чистое небо» — это соревнования зенитно-артиллерийских и зенитно-ракетных подразделений.
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