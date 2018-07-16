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В Мурманске прошла информационно-пропагандистская акция «Военная служба по контракту — твой выбор!»
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В Мурманске прошла информационно-пропагандистская акция «Военная служба по контракту — твой выбор!» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Во время работы мобильного пункта отбора состоялся концерт вокально-инструментального ансамбля «Бортовой-605», состоящего из военнослужащих большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко».
В выходные дни в Мурманском торгово-развлекательном комплексе «Мурманск Молл» состоялась информационно-пропагандистская акция Северного флота «Военная служба по контракту в Вооруженных силах — твой выбор!».
В холле торгового центра был развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.
Все желающие поступить на военную службу по контакту смогли побеседовать с инструкторами пункта отбора, выбрать для себя наиболее подходящий вид и род войск.
Гражданам, которые обращались в пункт отбора на военную службу, по их желанию специалисты оказывали консультационную помощь по социально-правовым вопросам, порядку и правилам поступления на военную службу по контракту не только в подразделения Северного флота, но и в любые другие флота и войска России.
Военно-патриотические акции, знакомящие граждан с особенностями профессии защитника Отечества, вошли в традицию проведения крупных культурно-массовых мероприятий в Мурманской области и за ее пределами.
Во время работы мобильного пункта отбора состоялся концерт вокально-инструментального ансамбля «Бортовой-605», состоящего из военнослужащих большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко».
Кандидаты для поступления на военную службу по контракту должны быть годны по состоянию здоровья, иметь образование не ниже основного общего, достаточный уровень физической подготовки и нервно-психологической устойчивости. Возраст для заключения первого контракта граждан, прошедших военную службу только по призыву, не должен превышать 40 лет. Для лиц желающих заключить повторный контракт возрастной фактор учитывается индивидуально.
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