Барнаулец поучаствует в шоу «Голос»

Константин Крохин , студент института биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ им. И. И. Ползунова, прошел отборочный тур шоу «Голос» на Первом канале.

Отборочный тур проекта состоял из двух предварительных просмотров. Теперь Константин сможет поучаствовать в слепом прослушивании, которое состоится уже осенью.

Как сообщили в мэрии Барнаула, молодой человек неоднократно побеждал в краевых и всероссийских студенческих фестивалях и сейчас является солистом вокальной студии «Прелюдия». Преподаватели студии отмечают, что молодой человек может исполнять песни в разных жанрах.