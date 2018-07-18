Ещё
Барнаулец поучаствует в шоу «Голос»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Барнаулец поучаствует в шоу «Голос» 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Константин Крохин, студент института биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ им. И. И. Ползунова, прошел отборочный тур шоу «Голос» на Первом канале.
Отборочный тур проекта состоял из двух предварительных просмотров. Теперь Константин сможет поучаствовать в слепом прослушивании, которое состоится уже осенью.
Как сообщили в мэрии Барнаула, молодой человек неоднократно побеждал в краевых и всероссийских студенческих фестивалях и сейчас является солистом вокальной студии «Прелюдия». Преподаватели студии отмечают, что молодой человек может исполнять песни в разных жанрах.
Напомним, что ранее в популярном проекте участвовали такие известные музыканты из Алтайского края как: Арсений Бородин, Вадим Капустин, Екатерина Кокорина, Роман Кошкаров, Иван Чебанов и Александр Балыков.
АиФ — Алтай: последние новости
Карта «клёвых мест». Где можно бесплатно порыбачить недалеко от Барнаула? Владимир Путин и Сильвио Берлускони отдохнули в Горном Алтае - СМИ В Барнауле будут судить мужчину за сексуальное насилие над пятью девочками
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп определился с отношением к России219
Отдыхающую на пляже пронзило летящим зонтом37
Убита финалистка всероссийского конкурса красоты141
Раскрыты возможности новейших «Кинжалов»74
«Там геноцид!»: Лютый избавится от гражданства Украины92
Видео
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение