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На юге России для тушения природных пожаров задействуют беспилотники
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На юге России для тушения природных пожаров задействуют беспилотники 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
На юге России 15 сводных отрядов военнослужащих, предназначенных для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, переведены на усиленный режим несения службы. Причина тому аномальная жара, которая может привести к природным пожарам.
"Группировка дежурных сил и средств насчитывает более семи тысяч военнослужащих и свыше одной тысячи единиц тяжелой инженерной, пожарной техники, кораблей и катеров Черноморского флота и Каспийской флотилии и расчеты беспилотных летательных аппаратов", — сообщает пресс-служба Южного военного округа.
На Черном море и Каспии для ликвидации последствий возможных ЧС в готовности содержатся спасительные и водолазные судна, а также рейдовые буксиры и пожарные катера. Кроме того, на флоте создана авиационная поисково-спасательная группа. В нее вошли вертолет Ка-27 и военно-транспортный самолет Ан-26. В режим повышенной готовности также переведены вертолеты армейской авиации Ми-8 и Ми-26. Они оснащены водосливными устройствами, которые способны одномоментно сбросить до 15 тонн воды.
Помощь пострадавшим готов оказать медицинский отряд специального назначения, который оснащен современными медицинскими модулями, позволяющими проводить все виды операций, в том числе и операционно-полосной хирургии.
Кроме того, в штабе Южного военного округа осуществляется круглосуточный мониторинг и анализ поступающей информации для оперативного реагирования на ЧС и оказания помощи местным органам власти в их решении.
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