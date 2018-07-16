На юге России для тушения природных пожаров задействуют беспилотники

На юге России 15 сводных отрядов военнослужащих, предназначенных для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, переведены на усиленный режим несения службы. Причина тому аномальная жара, которая может привести к природным пожарам.

"Группировка дежурных сил и средств насчитывает более семи тысяч военнослужащих и свыше одной тысячи единиц тяжелой инженерной, пожарной техники, кораблей и катеров Черноморского флота и Каспийской флотилии и расчеты беспилотных летательных аппаратов", — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

На Черном море и Каспии для ликвидации последствий возможных ЧС в готовности содержатся спасительные и водолазные судна, а также рейдовые буксиры и пожарные катера. Кроме того, на флоте создана авиационная поисково-спасательная группа. В нее вошли вертолет Ка-27 и военно-транспортный самолет Ан-26. В режим повышенной готовности также переведены вертолеты армейской авиации Ми-8 и Ми-26. Они оснащены водосливными устройствами, которые способны одномоментно сбросить до 15 тонн воды.

Помощь пострадавшим готов оказать медицинский отряд специального назначения, который оснащен современными медицинскими модулями, позволяющими проводить все виды операций, в том числе и операционно-полосной хирургии.

Кроме того, в штабе Южного военного округа осуществляется круглосуточный мониторинг и анализ поступающей информации для оперативного реагирования на ЧС и оказания помощи местным органам власти в их решении.