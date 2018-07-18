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ТРК Звезда публикует кадры репетиции военно-морского парада на Северном флоте
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ТРК Звезда публикует кадры репетиции военно-морского парада на Северном флоте 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего в репетиции военно-морского парада СФ в Североморске 29 июля примут участие более двух десятков кораблей, подлодок и судов обеспечения.
В Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота, в Североморске, состоялась первая репетиция парада кораблей ко Дню ВМФ. Репетиция началась с обхода группы катеров во главе с катером командующего Северным флотом кораблей и подводных лодок, стоящих в бухтах Ваенга и Окольная.
В праздничном строю стояли тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», ракетный подводный крейсер «Тула», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», большие противолодочные корабли «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Левченко». Всего более двух десятков кораблей, подлодок и судов обеспечения.
По традиции День ВМФ РФ ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.
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