ТРК Звезда публикует кадры репетиции военно-морского парада на Северном флоте

Всего в репетиции военно-морского парада СФ в Североморске 29 июля примут участие более двух десятков кораблей, подлодок и судов обеспечения.

В Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота, в Североморске, состоялась первая репетиция парада кораблей ко Дню ВМФ. Репетиция началась с обхода группы катеров во главе с катером командующего Северным флотом кораблей и подводных лодок, стоящих в бухтах Ваенга и Окольная.

В праздничном строю стояли тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», ракетный подводный крейсер «Тула», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», большие противолодочные корабли «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Левченко». Всего более двух десятков кораблей, подлодок и судов обеспечения.

По традиции День ВМФ РФ ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.