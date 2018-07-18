Порошенко даст бой России на Азове за свои кровные

Узрев в пограничных досмотрах судов, следующих через Керченский пролив, их «незаконное задержание», Петр Порошенко опять собрался на «войну». Мы постоянно обращаемся к этой теме, но хочется понять истинные мотивы.

В качестве противника определил сторожевые корабли и катера Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России , которых в этом регионе насчитывается 16 штук. И, несомненно, береговая охрана РФ в Азовском море будет поддержана всеми силами и средствами Черноморского флота. При нынешнем соотношении потенциалов российских и украинских пограничников из Мариупольского отряда, задействовать корабли крупного калибра (несущих на борту ракеты «Калибр») даже не потребуется.

Тем не менее, Порошенко рвется в бой, и приказал своим военным прекратить «незаконное задержание» судов российскими пограничниками, полагая, что таким «волевым решением» сможет запугать сопредельную сторону, каковой Киев уже давно считает Москву . «Сейчас стоит вопрос, будем ли мы укреплять защиту с моря. И мы не будем с незаконным захватом украинских и иностранных кораблей, движущихся в направлении украинских портов», — цитируют Порошенко информагентства.

Действительно, с 30 апреля 2018 года береговая охрана досматривает все суда, которые заходят в воды Азовского моря. В Пограничной службе ФСБ России заявляют, что морские суда проверяют в соответствии с международным морским правом и это лишь досмотр — после проверки все они продолжают движение по своему маршруту. При этом ни жалоб, ни замечаний по поводу штатной работы российских пограничников от иностранных судовладельцев не поступало. «Плач Ярославны» слышится лишь с украинской стороны и, видимо, есть из-за чего. Еще 4 мая российский ПСКР «Аметист» задержал в Чёрном море в исключительной экономической зоне РФ украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041», на котором были обнаружены 46 мертвых дельфинов, 17 камбал и 2 акулы-катраны. Помимо этого пограничники вытравили почти 10 километров сетей. И это далеко не единственный эпизод браконьерства и откровенного флибустьерства, которых так ревностно защищает президент Порошенко.

Напомним, что нынешние меры по охране мирного судоходства на Азове были предприняты российской стороной в том числе в ответ на коварный захват пиратским способом в нейтральных водах Азовского моря рыболовецкого сейнера «Норд», принадлежащего керченскому рыболовецкому колхозу имени Первого мая. Экипаж, состоящий из десяти российских граждан, фактически оказался в плену — захватчиками оказались «прикордоники» из Госпогранслужбы Украины . Ответные меры, с досмотром любых судов береговой охраной, заметим, не носят подобного полукриминального характера и не нарушают международных норм.

Почему же Киев в лице Порошенко пришел в неописуемую ярость и опять готов «воевать» в Азовском море, теперь уже с российскими пограничниками? Причин, как видится, несколько и одна из них — президентские выборы на Украине, которые состоятся уже менее чем через год, 31 марта 2019 года. И Петр Алексеевич намерен в них активно поучаствовать, а вот с рейтингами у него плохо, кредит доверия утрачен как у самих украинцев, которые стали жить гораздо хуже за время его президентства, так и на Западе. Поэтому Порошенко активничает на всех «фронтах» и одним из его «коньков» по-прежнему является «российская угроза». Но как в той сказке про французского пастушка, который кричал «волки-волки», а крестьяне так и не заметили хищников — за 4 года так называемой антитерристической операции на Донбассе, российскую армию там никто не обнаружил. А «страшилки»-то нужны — нужно как-то сплотить народ вокруг своего смелого и отважного лидера.

С Западом, на который так уповает Порошенко, тоже все хуже и хуже, там уже не так охотно верят его увещаниям об угрозах, поэтому использовав «козыри» с Крымом и Донбассом, украинский президент стал вытаскивать из колоды уже «шестерки». И «пограничный инцидент» в Азовском море для него видится шансом опять привлечь внимание. Возможно, даже пойти на некую провокацию, желательно со стрельбой, и завести речь о нарушении международного права морского судоходства, поэтому он сейчас и отдал приказ помешать России досматривать суда.

Есть и экономические нюансы, о которых Порошенко говорит открыто, правда не все договаривая. Вот горно-металлургический комплекс Донбасса, который снабжается в том числе через порт Мариуполя , а российские пограничники якобы намерены сорвать экспортные и импортные поставки через Азовское море. А ведь сам Порошенко «имеет долю» от Донбасса и вытесняет оттуда украинских олигархов, и фактически был готов слить металлургическую промышленность западным компаниям.

Известный в большей степени по кондитерским изделиям «Рошен» , Порошенко выпускает еще и речные бронекатера «Гюрза-М» — на подконтрольном ему киевском судоремонтном заводе «Кузница на Рыбальском». Катера, так скажем, не важнецкие, и явно созданы не для хождения по морям-океанам, но нынешний украинский президент их активно пиарит, заявляя о создании на Украине «москитного флота». Вот и сейчас он заговорил о расширении поставок своей не самой дешевой для Украины продукции в Азовское море — ничего личного, только бизнес.

А чем собрался «воевать» Порошенко в Азовском море? Еще на конец лета 2014 года Мариупольский отряд морских пограничников располагал 18 катерами, самым внушительным был бывший советский сторожевой корабль «Донбасс», который спустили на воду еще в 1982 году. Еще одним «крупным» боевым кораблем стала турецкая шхуна «Баба Хасан», которую конфисковали в 2010 году за незаконный лов рыбы и переделали в «сторожевик» «Оникс». Сейчас в боевом строю украинских морских пограничников осталось около 10 катеров, вооруженных большей частью крупнокалиберными пулеметами. И «остановить» такими силами российских пограничников с их требованиями проведения досмотра судов не представляется никаким образом возможным.

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