Порошенко даст бой России на Азове за свои кровные 

Узрев в пограничных досмотрах судов, следующих через Керченский пролив, их «незаконное задержание», Петр Порошенко опять собрался на «войну». Мы постоянно обращаемся к этой теме, но хочется понять истинные мотивы.
В качестве противника определил сторожевые корабли и катера Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, которых в этом регионе насчитывается 16 штук. И, несомненно, береговая охрана РФ в Азовском море будет поддержана всеми силами и средствами Черноморского флота. При нынешнем соотношении потенциалов российских и украинских пограничников из Мариупольского отряда, задействовать корабли крупного калибра (несущих на борту ракеты «Калибр») даже не потребуется.
Тем не менее, Порошенко рвется в бой, и приказал своим военным прекратить «незаконное задержание» судов российскими пограничниками, полагая, что таким «волевым решением» сможет запугать сопредельную сторону, каковой Киев уже давно считает Москву. «Сейчас стоит вопрос, будем ли мы укреплять защиту с моря. И мы не будем с незаконным захватом украинских и иностранных кораблей, движущихся в направлении украинских портов», — цитируют Порошенко информагентства.
Действительно, с 30 апреля 2018 года береговая охрана досматривает все суда, которые заходят в воды Азовского моря. В Пограничной службе ФСБ России заявляют, что морские суда проверяют в соответствии с международным морским правом и это лишь досмотр — после проверки все они продолжают движение по своему маршруту. При этом ни жалоб, ни замечаний по поводу штатной работы российских пограничников от иностранных судовладельцев не поступало. «Плач Ярославны» слышится лишь с украинской стороны и, видимо, есть из-за чего. Еще 4 мая российский ПСКР «Аметист» задержал в Чёрном море в исключительной экономической зоне РФ украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041», на котором были обнаружены 46 мертвых дельфинов, 17 камбал и 2 акулы-катраны. Помимо этого пограничники вытравили почти 10 километров сетей. И это далеко не единственный эпизод браконьерства и откровенного флибустьерства, которых так ревностно защищает президент Порошенко.
Напомним, что нынешние меры по охране мирного судоходства на Азове были предприняты российской стороной в том числе в ответ на коварный захват пиратским способом в нейтральных водах Азовского моря рыболовецкого сейнера «Норд», принадлежащего керченскому рыболовецкому колхозу имени Первого мая. Экипаж, состоящий из десяти российских граждан, фактически оказался в плену — захватчиками оказались «прикордоники» из Госпогранслужбы Украины. Ответные меры, с досмотром любых судов береговой охраной, заметим, не носят подобного полукриминального характера и не нарушают международных норм.
Почему же Киев в лице Порошенко пришел в неописуемую ярость и опять готов «воевать» в Азовском море, теперь уже с российскими пограничниками? Причин, как видится, несколько и одна из них — президентские выборы на Украине, которые состоятся уже менее чем через год, 31 марта 2019 года. И Петр Алексеевич намерен в них активно поучаствовать, а вот с рейтингами у него плохо, кредит доверия утрачен как у самих украинцев, которые стали жить гораздо хуже за время его президентства, так и на Западе. Поэтому Порошенко активничает на всех «фронтах» и одним из его «коньков» по-прежнему является «российская угроза». Но как в той сказке про французского пастушка, который кричал «волки-волки», а крестьяне так и не заметили хищников — за 4 года так называемой антитерристической операции на Донбассе, российскую армию там никто не обнаружил. А «страшилки»-то нужны — нужно как-то сплотить народ вокруг своего смелого и отважного лидера.
С Западом, на который так уповает Порошенко, тоже все хуже и хуже, там уже не так охотно верят его увещаниям об угрозах, поэтому использовав «козыри» с Крымом и Донбассом, украинский президент стал вытаскивать из колоды уже «шестерки». И «пограничный инцидент» в Азовском море для него видится шансом опять привлечь внимание. Возможно, даже пойти на некую провокацию, желательно со стрельбой, и завести речь о нарушении международного права морского судоходства, поэтому он сейчас и отдал приказ помешать России досматривать суда.
Есть и экономические нюансы, о которых Порошенко говорит открыто, правда не все договаривая. Вот горно-металлургический комплекс Донбасса, который снабжается в том числе через порт Мариуполя, а российские пограничники якобы намерены сорвать экспортные и импортные поставки через Азовское море. А ведь сам Порошенко «имеет долю» от Донбасса и вытесняет оттуда украинских олигархов, и фактически был готов слить металлургическую промышленность западным компаниям.
Известный в большей степени по кондитерским изделиям «Рошен», Порошенко выпускает еще и речные бронекатера «Гюрза-М» — на подконтрольном ему киевском судоремонтном заводе «Кузница на Рыбальском». Катера, так скажем, не важнецкие, и явно созданы не для хождения по морям-океанам, но нынешний украинский президент их активно пиарит, заявляя о создании на Украине «москитного флота». Вот и сейчас он заговорил о расширении поставок своей не самой дешевой для Украины продукции в Азовское море — ничего личного, только бизнес.
А чем собрался «воевать» Порошенко в Азовском море? Еще на конец лета 2014 года Мариупольский отряд морских пограничников располагал 18 катерами, самым внушительным был бывший советский сторожевой корабль «Донбасс», который спустили на воду еще в 1982 году. Еще одним «крупным» боевым кораблем стала турецкая шхуна «Баба Хасан», которую конфисковали в 2010 году за незаконный лов рыбы и переделали в «сторожевик» «Оникс». Сейчас в боевом строю украинских морских пограничников осталось около 10 катеров, вооруженных большей частью крупнокалиберными пулеметами. И «остановить» такими силами российских пограничников с их требованиями проведения досмотра судов не представляется никаким образом возможным.
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