На Северном флоте стартовал мотопробег по местам боевой славы

Участники мотопробега сделают остановки у мемориала «Героям Полярной дивизии» и «Защитникам Заполярья» в Долине Славы.

Сегодня на Северном флоте состоялся мотопробег по местам боевой славы, посвященный празднованию Дня Военно-Морского Флота России и 285-й годовщине Северного флота.

Как отметил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, по инициативе которого и проводится мотопробег, «сегодня из Североморска на своих мотоциклах выедут неравнодушные люди, которые проедут по историческим местам, где в годы войны защитники советского Заполярья героически защищали родную землю».

Участники мотопробега сделают остановки у мемориала «Героям Полярной дивизии» и «Защитникам Заполярья» в Долине Славы. Это дань памяти и уважения нынешнего поколения россиян ветеранам Великой Отечественной войны.

Завершится мотопробег в населенном пункте Печенга , где базируется мотострелковое соединение армейского корпуса Северного флота. Там спланирована праздничная программа для участников автопробега, жителей поселка и военнослужащих Северного флота.

Такое масштабное мероприятие проводится на Северном флоте впервые. По автомобильным дорогам Мурманской области и местам боевой славы, проедут более 50 байков с символикой государства, Военно-Морского и Северного флота.

Инициативу командования Северного флота поддержали мурманское отделение Всероссийского байкерского клуба «Ночные волки» , Мурманский областной байкерский клуб «Северный орден», Мурманский байкерский клуб «Murman Riders», Североморский байкерский клуб «Северная стая». Более половины от общего числа участников мотопробега — военнослужащие Северного флота, для которых мотоцикл остается одним из основных увлечений.