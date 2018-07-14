На Северном флоте стартовал мотопробег по местам боевой славы 

Участники мотопробега сделают остановки у мемориала «Героям Полярной дивизии» и «Защитникам Заполярья» в Долине Славы.
Сегодня на Северном флоте состоялся мотопробег по местам боевой славы, посвященный празднованию Дня Военно-Морского Флота России и 285-й годовщине Северного флота.
Старт мотопробегу был дан утром на Приморской площади главной базы Северного флота города Североморска. Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов и Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков обошли строй мотоциклистов, пообщались с каждым из участников мотопробега.
Как отметил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, по инициативе которого и проводится мотопробег, «сегодня из Североморска на своих мотоциклах выедут неравнодушные люди, которые проедут по историческим местам, где в годы войны защитники советского Заполярья героически защищали родную землю».
Участники мотопробега сделают остановки у мемориала «Героям Полярной дивизии» и «Защитникам Заполярья» в Долине Славы. Это дань памяти и уважения нынешнего поколения россиян ветеранам Великой Отечественной войны.
Завершится мотопробег в населенном пункте Печенга, где базируется мотострелковое соединение армейского корпуса Северного флота. Там спланирована праздничная программа для участников автопробега, жителей поселка и военнослужащих Северного флота.
Такое масштабное мероприятие проводится на Северном флоте впервые. По автомобильным дорогам Мурманской области и местам боевой славы, проедут более 50 байков с символикой государства, Военно-Морского и Северного флота.
Инициативу командования Северного флота поддержали мурманское отделение Всероссийского байкерского клуба «Ночные волки», Мурманский областной байкерский клуб «Северный орден», Мурманский байкерский клуб «Murman Riders», Североморский байкерский клуб «Северная стая». Более половины от общего числа участников мотопробега — военнослужащие Северного флота, для которых мотоцикл остается одним из основных увлечений.
Мотопробег Североморск — Печенга стал уже второй масштабной акцией Северного флота, проводимой накануне празднования Дня ВМФ. В прошлые выходные на Северном состоялся автопробег советских ретроавтомобилей из города-героя Мурманска в столицу Северного флота Североморск.