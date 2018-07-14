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БДК «Кондопога» отработал морскую десантную подготовку с морской пехотой Северного флота
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БДК «Кондопога» отработал морскую десантную подготовку с морской пехотой Северного флота 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме отработки высадки морского десанта на побережье, морские пехотинцы закрепили навыки по заезду в твиндек стоящего на якоре десантного корабля через кормовую аппарель.
Экипаж большого десантного корабля «Кондопога» совместно с подразделениями отдельной бригады морской пехоты Северного флота отработал задачи морской десантной подготовки с погрузкой военной техники в твиндек способом на упор и на плаву.
Тренировка прошла в губе Грязная Кольского залива. В ней были задействованы 10 бронетранспортёров БТР-80, стоящих на вооружении морской пехоты СФ и 2 плавающих транспортёра ПТС-2, которые обеспечивали безопасность при вождении техники наплаву.
В ходе тренировки экипаж БДК «Кондопога» отработал элементы маневрирования и балансировки корабля при приеме морского десанта, а механики-водители совершенствовали навыки по заезду в твиндек десантного корабля.
Кроме отработки высадки морского десанта на побережье, морские пехотинцы закрепили навыки по заезду в твиндек стоящего на якоре десантного корабля через кормовую аппарель.
Тренировки по морской десантной подготовке с экипажами бронетранспортёров продлятся до генеральной репетиции военно-спортивного праздника, посвящённого Дню Военно-морского флота, в котором морской пехоте отведена одна из основных ролей.
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