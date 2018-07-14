Корреспондента ВГТРК «Россия» в Самаре наградили медалью Министерства обороны РФ 

Ранее С. Арсеничев становился победителем окружного этапа фестиваля прессы «Медиа-Ас-2018» в номинации «Лучшие кадры».
Сегодня в Самаре командующий 2-й общевойсковой армией Герой России генерал-майор Рустам Мурадов и военный комиссар Самарской области Александр Даньшин торжественно вручили собственному корреспонденту телеканала ВГТРК «Россия» Сергею Арсеничеву медаль Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества».
Корреспондент был представлен к награде командованием Центрального военного округа за многолетний вклад в информирование российской общественности о деятельности войск военного округа. За время работы С. Арсеничев более 120 раз показал на федеральных каналах «Россия-1» и «Россия-24» сюжеты, посвященные боевой учебе войск, призывных кампаниях, а также парадах Победы и Памяти.
Ранее С. Арсеничев становился победителем окружного этапа фестиваля прессы «Медиа-Ас-2018» в номинации «Лучшие кадры».