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Подразделение РЭБ Центрального военного округа заставило сдаться условное НВФ с помощью SMS-уведомления
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Подразделение РЭБ Центрального военного округа заставило сдаться условное НВФ с помощью SMS-уведомления 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие применили комплекс подавления GSM-связи «Леер-3», блокировали источники сотовой связи и отправили «боевикам» уведомление с призывом о сдаче.
Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения, дислоцированного в Кемеровской области, отработали задачу по принуждению к сдаче условного противника с применением комплекса подавления GSM-связи «Леер-3».
В ходе мероприятия расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Элерон» обнаружили лагерь условного незаконного вооруженного формирования (НВФ), координаты которого были переданы на командный пункт. Далее было принято решение заставить «боевиков» сложить оружие. Для этих целей военнослужащие подразделения РЭБ применили комплекс подавления GSM-связи РБ-341В «Леер-3», в состав которого входит беспилотный летательный аппарат «Орлан-10», способный создать зону, блокирующую источники сотовой связи. Командованием был составлен текст с призывом о сдаче, и с помощью БПЛА «Орлан-10» это SMS-уведомление было разослано на мобильные телефоны условных террористов.
Отработка учебно-боевых задач проводилась в рамках полевого лагерного сбора разведывательных подразделений Центрального военного округа. В нем принимают участие более 1000 военнослужащих, задействовано около 300 единиц военной и специальной техники.
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