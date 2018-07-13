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Сербские военные приехали в Волжский для участия в «Инженерной формуле»
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Сербские военные приехали в Волжский для участия в «Инженерной формуле» 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Делегацию военнослужащих республики Сербия разместили в 187-м учебном центре Инженерных войск.
Команда из 15 сербских военнослужащих прибыла в Волгоградскую область для участия в международном конкурсе инженерных войск «Инженерная формула», который проводится в рамках Армейских международных Игр-2018.
Как сообщила пресс-служба Южного военного округа, иностранных гостей поставили на довольствие и разместили в специально подготовленных для них казармах 187-го Межвидового регионального учебного центра инженерных войск в городе Волжском в Волгоградской области, шде и пройдет конкурс.
Также в конкурсе примут участие военнослужащие из Китая, ЮАР, Пакистана и Белоруссии, прибытие которых ожидается 19 июля. «Инженерная формула» будет проходить с 1 по 5 августа 2018 года.
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