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Грузия переходит на систему малочисленных автономных подразделений ВС
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Грузия переходит на систему малочисленных автономных подразделений ВС 

ИА Синьхуа 55 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
Тбилиси, 13 июля /Синьхуа/ — Минобороны Грузии проводит реформу по переходу на систему малочисленных автономных подразделений Вооруженных сил /ВС/. Об этом сегодня сообщил министр обороны Грузии Леван Изория, выступая в грузинском парламенте.
По его словам, в рамках бригад сухопутных войск планируется создание 10-12 подразделений на уровне роты.
По сообщению администрации оборонного ведомства, Минобороны также намерен стандартизовать систему обеспечения ВС Грузии. По итогам реформы командные штабы подразделений получат автономию, чтобы в рамках поставленной задачи децентрализовано выполнять задачи центра. —0—
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