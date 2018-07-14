Грузия переходит на систему малочисленных автономных подразделений ВС

По его словам, в рамках бригад сухопутных войск планируется создание 10-12 подразделений на уровне роты.

По сообщению администрации оборонного ведомства, Минобороны также намерен стандартизовать систему обеспечения ВС Грузии. По итогам реформы командные штабы подразделений получат автономию, чтобы в рамках поставленной задачи децентрализовано выполнять задачи центра. —0—