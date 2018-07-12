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Военнослужащие ЗВО почтили на Прохоровском поле память танкистов, героически погибших 75 лет назад в самом массовом бронетанковом сражении
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Военнослужащие ЗВО почтили на Прохоровском поле память танкистов, героически погибших 75 лет назад в самом массовом бронетанковом сражении 

ТК «Звезда» 11 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Мероприятия, посвященные памятной знаменательной дате, завершатся парадом 29 духовых оркестров, в числе которых — Центральный военный оркестр Минобороны.
Сегодня в Белгородской области у мемориала «Звонница» на территории военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» прошла торжественно-траурная церемония поминовения красноармейцев, павших 75 лет назад в самом массовом бронетанковом сражении Великой Отечественной войны.
Военнослужащие Западного военного округа, фронтовики, труженики тыла, местные жители, гости области и юнармейцы возложили цветы к мемориалу танкистов.
«Современные танкисты — наследники Победы своих дедов, они гордятся их подвигом, вдохновляются им на упорную боевую подготовку, освоение новейшей техники и добросовестную службу», — заявил, выступая на митинге, заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-майор Юрий Евтушенко.
Разведчики Висленской мотострелковой дивизии продемонстрировали собравшимся новую программу выполнения приемов рукопашного боя с применением огнестрельного и холодного оружия, а мотострелковые подразделения на бронетранспортёрах БТР-82А — элемент тактического учения по ведению боя в городских условиях.
Мероприятия, посвященные 75-й годовщине победы в Прохоровском сражении, завершатся парадом 29 духовых оркестров, в числе которых — Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации и 850 музыкантов из Московской, Нижегородской, Орловской и Курской областей.
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