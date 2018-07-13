Вторая жизнь «Шермана»: в Приморье восстановили танк, который 72 года пролежал в Баренцевом море

В марте 1945 года транспорт «Томас Дональдсон», который вез танки «Шерман» в Мурманск по программе ленд-лиза, потопила немецкая субмарина.

Военные специалисты в Приморье совершили настоящее техническое чудо: они заставили ездить и даже стрелять американский танк «Шерман» времен Второй Мировой войны. В 45-м он был отправлен в Советский Союз по ленд-лизу, но вместе с траспортником, который его вез, оказался на дне Баренцева моря. Машину подняли водолазы Северного флота и передали армейским инженерам, которые подарили танку вторую жизнь.

В марте 1945 года транспорт «Томас Дональдсон», который вез танки «Шерман» в Мурманск по программе ленд-лиза, потопила немецкая субмарина. Спустя 72 года в ходе уникальной операции военные специалисты подняли танки на поверхность. Один экземпляр отправили в Восточный военный округ, в центральную базу хранения бронетанковой техники.

Специалистам базы удалось практически невозможное — восстановить двигатель, пролежавший долгое время в морской воде.

«Мы нашли в Интернете руководство по ремонту этой машины. Где-то что-то оттуда брали. Картинки были, фотографии старые нашли. Вот эти надписи, которые, они все в оригинале», — рассказал командир центральной базы хранения бронетанковой техники, подполковник Дмитрий Кащаев.