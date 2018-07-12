Металлолом и гостиницы: куда делись советские авианосцы после развала СССР

К моменту крушения СССР на вооружении советского военно-морского флота находилось девять авианосцев. Из всех кораблей в строю остался только «Адмирал Кузнецов», который является единственным авианосцем ВМФ России . Остальные суда были порезаны на металл или проданы в другие страны.

Аттракционы и металлолом

Тяжелый авианесущий крейсер «Киев» встал в строй зимой 1975 года. На себе судно несло 12 самолетов Як-38 и по столько же противолодочных вертолетов Ка-25 и Ка-27. Авианосец служил в Средиземном море и в Атлантическом океане, однако в июне 1993 года его вывели из состава флота России из-за недостатка средств для ремонта механизмов и оборудования. Неизвестные лица приобрели «Киев» за 1,6 миллионов долларов и перепродали его китайскому правительству за 8,2 миллиона.

Весной 2000 года судно отбуксировали в порт города Тяньцзинь где его сделали частью тематического парка Бинхай. В 2011 году гордость советского флота превратился в современный отель, а каюты матросов переоборудовали в 148 гостиных номером. [С-BLOCK]

В 1993 году службу завершил и авианосец «Минск», на ремонт которого у правительства, также денег не было. Через два года корабль продали и отбуксировали в Южную Корею , где его перепродали в Китай . С 2006 года «Минск» — это тематический парк Minsk World в Шэньчжэне

В Тихом океана службу нес тяжелый авианосец «Новороссийск», который в 1994 году продали в Южную Корею за 4,3 миллиона долларов. Через три года корабль распилили на металлолом в городе Пхохане. До развала Союза не успели спустить на воду крейсер Ульяновск , который зимой 1992 разобрали на металл.

Продолжили службу

Не все советские авианосцы были распилены или использованы для развлечения туристов. Несколько судов остаются на плаву, однако теперь находятся в военном флоте других государств. Так бывший авианесущий крейсер «Баку», который с 1990 года стал «Адмиралом Горшковым» в 2000 году продали Индии. Согласно контракту корабль модернизировали и оснастили самолетами российского производства. В 2013 году после испытаний авианосец передали ВМС Индии , где его переименовали в «Викрамадитья».