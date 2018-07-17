Россия за сутки зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Латакия — четыре, Алеппо — один, Хама — один. Турецкой частью представительства случаев стрельбы не зафиксировано", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон проведены две гуманитарные акции. В населенном пункте Абу-Дриха провинции Алеппо выдано 650 продовольственных пакетов общим весом 2,8 тонны. В населенном пункте Тафас провинции Деръа выдано 450 продовольственных пакетов общим весом 1,9 тонны. За сутки медицинскую помощь получили 78 человек.

В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.