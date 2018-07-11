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НАТО обвинило Россию в провокации
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НАТО заявило о «провокационной деятельности» России у границ альянса 

Деловая газета «Взгляд» 23 часа назад
Россия ведет «провокационную деятельность» у границ НАТО, в частности, размещая ракеты в Калининграде, говорится в заявлении саммита Североатлантического альянса.
В заявлении говорится, что НАТО «не ищет конфронтации и не создает угрозы» для России, а та, в свою очередь, якобы «бросает вызов евроатлантической безопасности и стабильности» «вмешательством» в выборы и своей «кибердеятельностью», передает РИА «Новости».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг также сообщил, что лидеры стран альянса утвердили инициативу повышения готовности сил и создание двух новых командований.
Между тем, ранее Столтенберг заявил, что воссоединение Крыма с Россией и другие проблемы в отношениях с НАТО не являются поводом для изоляции страны.
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