НАТО обвинило Россию в провокации

Россия ведет «провокационную деятельность» у границ НАТО, в частности, размещая ракеты в Калининграде, говорится в заявлении саммита Североатлантического альянса.
В заявлении говорится, что НАТО «не ищет конфронтации и не создает угрозы» для России, а та, в свою очередь, якобы «бросает вызов евроатлантической безопасности и стабильности» «вмешательством» в выборы и своей «кибердеятельностью», передает РИА «Новости».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг также сообщил, что лидеры стран альянса утвердили инициативу повышения готовности сил и создание двух новых командований.
Между тем, ранее Столтенберг заявил, что воссоединение Крыма с Россией и другие проблемы в отношениях с НАТО не являются поводом для изоляции страны.