Новая российская частная военная компания в Сирии

Стало известно о новой, ранее не упоминавшейся частной военной компании (ЧВК) под названием «Патриот», которая в последнее время участвует в боях в Сирии

Информацией о ЧВК «Патриот» поделились несколько средств массовой информации, офицер министерства обороны и ветеранские организации. Название этой компании упоминается наряду с ЧВК «Вагнер» в списке, который был подготовлен генерал-полковником в отставке Леонидом Ивашовым , главой международной общественной организации «Честь и Родина» Владимиром Петровым , председателем комитета «Общероссийского офицерского собрания» Евгением Шабаевым и представлен Кремлю. Цель — придать официальный статус российским гражданам, принимавшим участие в боевых действиях в составе этих компаний.

Организация «Общероссийское офицерское собрание» заявила о наличии множества поступивших за последние три года жалоб в частности по поводу того, что российские граждане, которые воевали в Сирии в составе этих частных компаний и получили ранения, не имеют никакой социальной, реабилитационной, экономической поддержки в своей стране, и подчеркнула необходимость придать правовой статус сотрудникам этих компаний.

Источники в ветеранских организациях считают, что эта новая ЧВК курируется министерством обороны. Сообщается, что в «Патриот» входят кадровые военные России , специалисты Главного управления Генштаба , военные юристы, бойцы сил специальных операций.

Отмечается, что в «Патриоте» получают больше денег, чем в «Вагнере». Зарплаты варьируются в зависимости от специализации и могут достигать от 400 тысяч до миллиона рублей.

Военные источники утверждают, что компании «Вагнер» и «Патриот» конкурировали за получение контракта, связанного с охраной золотых приисков в Центральноафриканской республике . И в этом соперничестве выиграл «Вагнер».

В Сирии же две компании действуют вместе. Если «Вагнер» больше находится на передовой, то «Патриот» выполняет задачу охраны командования и администрации.

Йемене, Судане, В последнее время стали появляться и другие ЧВК, они действуют в Ливии Брунее и многих африканских странах.

Одна из ЧВК, название которой неизвестно, осуществляет охрану строительства российской военной базы в Бурунди . Около 200 специалистов, в числе которых — охрана, геологи, инженеры, строители, координируют свои действия с российским министерством иностранных дел, ВКС и ФСБ России

Конечно, военные хотят выделиться, создать свои частные компании и зарабатывать на том, в чем они разбираются, к чему они привыкли. Но размножение такого рода компаний создает правовой хаос. Юридически этих ЧВК нет, и подобные компании могут только получать статус охранного предприятия.

Самая известная из ЧВК — разумеется, «Вагнер». Формально эту организацию наемников возглавляет подполковник запаса Дмитрий Уткин , позывной — Вагнер. Начиная с весны 2014 года эта компания занималась проведением специальных операций на территории Крыма и Луганской области, затем они были наняты в Сирии. Российское руководство категорически отрицает предположения о том, что российские военные силы участвуют в боях на Донбассе.

Напомним, что, по российским законам, сотрудники ЧВК находятся вне правового поля в своей стране, у них нет никаких прав, и по сути они в положении преступников, которых нужно наказать. В соответствии с 359-й статьей Уголовного кодекса России, вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, его использование в вооруженном конфликте или других военных действиях наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. А наемник приговаривается к лишению свободы на срок до семи лет.

До настоящего момента еще ни один сотрудник «Вагнера» не понес никакого наказания по этой статье.