Команда ЗВО завоевала первое место в конкурсе артиллеристов имени маршала Михалкина

Первое место в индивидуальном зачете занял капитан Алексей Малов из Михайловской военной артиллерийской академии, на учебной базе которой проходил заключительный этап состязаний.

Команда Западного военного округа за победу во всеармейских соревнованиях офицеров-артиллеристов на Кубок маршала артиллерии Владимира Михалкина награждена переходящим кубком Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР).

Награду победившей команде вручил президент фонда поддержки офицеров запаса ВС РФ «Офицерское братство» Владимир Зарицкий

Отец Героя Российской Федерации офицера запаса Виталия Заврайского ветеран Вооруженных Сил полковник в отставке Виктор Заврайский на полигоне под Лугой поздравил команду Западного военного округа, занявшую первое общекомандное место.

Первое место в индивидуальном зачете занял капитан Алексей Малов из Михайловской военной артиллерийской академии, на учебной базе которой проходил заключительный этап состязаний.

Свой вклад в стимулирование лучших артиллеристов внёс и хорошо знавший прославленного маршала артиллерии член-корреспондент Российской академии наук Михаил Сильников, возглавляющий Общественный совет при ЗВО.

Всего во Всеармейских состязаниях приняли участие 26 офицеров из всех военных округов, Михайловской военной артиллерийской академии, Воздушно-десантных войск, Северного флота, Росгвардии, Регионального учебного центра (РВиА СВ). соревнования проходили в виде артиллерийского многоборья.