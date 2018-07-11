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«Адмирал Горшков» будет передан ВМФ России в третьем квартале текущего года
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«Адмирал Горшков» будет передан ВМФ России в третьем квартале текущего года 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Корабль проходит заключительные испытания.
Фрегат «Адмирал Горшков» поступит в состав Военно-морского флота России до конца сентября этого года. Это подтвердил заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков.
«Сроки сохраняются, планируем принять в третьем квартале», — заявил вице-адмирал.
Ранее президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщал, что фрегат проходит заключительную стадию испытаний.
«Адмирал флота Советского Союза Горшков» — фрегат Военно-морского флота России с управляемым ракетным вооружением. Заложен в 2006 году на судостроительном предприятии «Северная верфь».
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