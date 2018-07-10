Патрушев обсудил развитие Черноморского флота с его новым командующим Моисеевым

"Обсуждены вопросы боевой подготовки, поступления нового вооружения и техники, подготовки кадров", — сообщили в пресс-службе Совбеза.

Там подчеркнули, что отдельное внимание было уделено вопросам взаимодействия между органами военного управления и государственной власти Республики Крым и города Севастополь.