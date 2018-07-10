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Патрушев обсудил развитие Черноморского флота с его новым командующим Моисеевым
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Патрушев обсудил развитие Черноморского флота с его новым командующим Моисеевым 

ТАСС 1 час назад
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Крыму обсудил с командующим Черноморским флотом вице-адмиралом Александром Моисеевым вопросы развития флота.
"Обсуждены вопросы боевой подготовки, поступления нового вооружения и техники, подготовки кадров", — сообщили в пресс-службе Совбеза.
Там подчеркнули, что отдельное внимание было уделено вопросам взаимодействия между органами военного управления и государственной власти Республики Крым и города Севастополь.
О назначении Моисеева, ранее занимавшего пост замначальника Генштаба ВС РФ, командующим Черноморским флотом стало известно в июне. Возглавлявший этот флот ранее адмирал Александр Витко был переведен на службу в главкомате ВМФ.
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