Россия забросит авианосцы ради «москитного флота»

Превращение России в ведущую морскую державу откладывается. Приоритетом надводного судостроения теперь будет строительство «москитного флота» — кораблей малого водоизмещения, предназначенных для ведения боевых действий в прибрежных районах. Об этом говорится в Стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года, опубликованной на сайте Минпромторга

Согласно документу, строительство серийных надводных кораблей по текущим проектам будет завершено к 2025 году. После этого обещано создание головных надводных кораблей новых проектов, в том числе для дальней морской и океанской зон. Правда, эти корабли станут развитием старых, так как преемственность позволяет снижать затраты. Что касается подводного флота, то строительство стратегических АПЛ будет продолжено.

О том, что главным пунктом морской части госпрограммы вооружения на 2018–2027 годы станет строительство кораблей ближней морской зоны, впервые стало известно еще осенью 2017 года — со слов замминистра обороны Юрия Борисова . Именно тогда выяснилось, что вдохновляющие пассажи «Основ государственной политики РФ в области военно-морской деятельности на период до 2030 года» на деле оказались не реализуемыми.

Напомним их:

«Только наличие сильного ВМФ обеспечит России лидирующие позиции в многополярном мире в XXI веке», Россия не допустит «исключительного превосходства [над своим ВМФ] военно-морских сил США и других ведущих морских держав» и «будет стремиться к его закреплению на втором месте в мире по боевым возможностям». Кроме того, там сказано о действиях российского флота «в удаленных районах Мирового океана».

Увы, все это оказалось мечтами. В реальности Москва возьмет пример с Киева и также как «незалежная» будет строить «москитный флот». Но то, что хорошо для недавно рожденной, буквально нищей страны, не имеющей прямого выхода в Мировой океан, вряд ли годится для страны-континента, каковой по сути является Россия. Не менее странно выглядит возможная закупка Россией боевых кораблей, в том числе авианосцев, у Китая . Такая идея активно обсуждается в китайской прессе.

Главный редактор интернет-портала Flot.com Сергей Сочеванов считает, что «москитный флот» может решать лишь ограниченные задачи.

— Обсуждаемая стратегия до 2035 года пессимистична, но предсказуема. Мы не раз слышали заявления представителей флота, промышленников, что сроки сдачи работ по крупным кораблям постоянно сдвигаются. Ведь прежде чем их строить, нужны предпроектные работы, эскизное проектирование, технический проект, рабочая документация под конкретную верфь. В стратегии говорится не об отказе от строительства крупных надводных кораблей, а о том, чтобы отложить начало их строительства на 2035 год и дальше.

Речь идет об эсминцах, о крупных десантных кораблях, об авианосцах… Но, я надеюсь, что средства все-таки будут найдены. Эти корабли очень важно строить. И даже не потому, что они нам нужны прямо сейчас с точки зрения боеготовности, а потому что нам никак нельзя утерять конструкторскую школу и по крупным ракетным кораблям, и по авианесущей тематике.

«СП»: — Ну, а пока все силы будут брошены на «москитный флот». Что это такое, каковы, решаемые такими судами задачи, в чем их достоинства, недостатки?

— Попытки создания кораблей небольшого водоизмещения, которые могут быстро разворачиваться на акватории, уже были. Есть проект 1239 «Сивуч». Два таких корабля у нас есть в составе Черноморского флота. Они могут развивать скорость в 55 узлов (100 км/ч), а значит, быстро доходить до театра боевых действий и наносить удар противокорабельной ракетой «Москит».

Но это все возможно, когда флот действует внутри ограниченной акватории или на ограниченном удалении от берега, или при поддержке авиации. Потому что у небольших кораблей из-за невысокой надстройки ограниченные возможности по обнаружению целей. Поэтому очень важно дать им верное целеуказание. Если оно есть от береговых РЛС или авиации — это работает.

Но существуют и проблемы. Любой корабль имеет не только мореходность как таковую, но и мореходность по применению оружия. А, например, на нашем тихоокеанском побережье всегда очень сложные метеоусловия. Корабль небольшого водоизмещения может просто не суметь применить свое оружие. Поэтому опасно делать ставку на такие малые корабли.

Кроме того, это как бы предполагает, что боевые действия мы намерены вести у своих берегов, а не где-то в отдалении от границ. А ведь у флота есть задача демонстрации флага и силы. Например, в обеспечении антипиратской деятельности где-нибудь в Аденском заливе. Для всего этого как раз нужны корабли дальней морской и океанской зоны.

«СП»: — А что мы сейчас имеем в части обновления флота?

— Сейчас хорошо обновили Черноморский флот. Туда пришли ракетные корабли, фрегаты, подлодки «Варшавянка». Раньше этому мешали договора с Украиной . Но по-прежнему обновления требует Северный и Тихоокеанский флоты. На Дальнем Востоке старых кораблей много, а возможностей по судоремонту, как на Севере, мало. Там мы остро нуждаемся в новых кораблях. И, естественно, при планировании развития флота возникает вопрос, строить ли один крупный эсминец или несколько кораблей меньшего водоизмещения, которые смогут закрыть сразу несколько направлений.

Сейчас у нас есть корабли 1 ранга, такие как проект 22350 — многоцелевые фрегаты дальней морской зоны. Они все равно будут строиться, так как есть судостроительные возможности под эти корабли. В принципе, это мировая тенденция. Сейчас все вооружаются кораблями типа фрегатов. Далеко не у всех стран есть эсминцы, а тем более авианосцы. Тем более, многое зависит от стратегии использования флота. Например, России держать в Средиземном море свой авианосец нет нужды, так как у нас есть авиабазы в Сирии

Есть надежда, что сейчас пройдем этап двигателестроительного кризиса в отрасли, связанного с поставками газотурбинных двигателей. Тогда будут еще фрегаты проекта 11356. Кроме того, у нас есть еще серия корветов. Если все начиналось с проекта 20380 с водоизмещением 2200 тонн и ракетами «Уран», то сейчас на подходе следующий — 20385, где уже можно использовать ракета «Калибр». А следующий проект — корвет 20386, по боевым возможностям приближается к фрегатам.

Так что все не так уж плохо…

«СП»: — Нужно ли России строить собственные авианосцы?

— Безусловно, это нужно. Главное, чтобы Россия не повторила ошибки американцев, которые они совершили, когда строили свой последний авианосец « Джеральд Форд ». Они напихали туда много перспективных, но не до конца обкатанных технологий, и испытывали огромные проблемы по вводу его в строй.

России, скорее, нужна концепция легкого авианосца. Такие разработки предлагали и Крыловский научный центр, и Невское ПКБ . Это технически несложный корабль, который надо запустить в серию. Чтобы было 3-4 авианесущих корабля.

И дальше всю авианесущую составляющую флота надо развивать в комплексе. Авианосец нуждается в широкой инфраструктуре вокруг него. В первую очередь, это авиакрыло. Например, нам нужны самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Их у нас банально нет. То есть создание авианосцев потребует внутри судостроительной промышленности отдельной госпрограммы.

— Я просто не вижу другого варианта. Попытки строить океанский флот в настоящей ситуации не только бессмысленны, но и вредны. Для такого строительства нужно очень много денег. Но мы все равно не сможет догнать не только Америку, но и Китай. При этом будут гигантские затраты, а зачем — непонятно.

Надо прямо признать, что если мы будем воевать, то на суше, а не на море. А «москитный флот» — это по сути, выдвинутая в прибрежные воды береговая оборона. Ни на что другое мы сейчас не способны. Поэтому океанский флот — это первое, чем приходится «жертвовать» из всех компонентов Вооруженных сил.

«СП»: — Печально…

— Обратите внимание, что строительство стратегических АПЛ продолжится как и раньше. Это правильно, я это поддерживаю. Именно подлодки подходят для отражения угроз с океанских направлений. Вот они и должны развиваться.

«СП»: — Раз мы отказываемся от строительства океанских судов, тем более авианосцев, не кажется ли вам, что их отсутствие может компенсировать политический союз с Китаем, у которого авианесущая группировка развивается стремительными темпами?

— Чужой флот не может заменить свой собственный.

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