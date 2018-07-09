Прилепин заявил об уходе из армии ДНР

Российский писатель Захар Прилепин больше не заместитель командира 16-го батальона Вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом он сам рассказал в статье для портала «Свободная пресса».

Свое решение Прилепин объяснил тем, что не так давно батальон вышел из состава полка специального назначения, перейдя в ведомство ракетных войск.

«Теперь мы — ракетчики. Специфика, прямо скажем, не моя», — подчеркнул он.

Еще одной причиной ухода с поста замкомбата писатель назвал то, что «наступления не будет», так как Украина прислушалась к «обещанию» президента России Владимира Путина создать ей «проблемы» в случае обострения в Донбассе во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Кроме того, Прилепин отметил множество скопившихся у него в «большой России » дел.

Между тем писатель подчеркнул, что продолжит оставаться куратором 16-го батальона, а также советником главы ДНР Александра Захарченко

Захар Прилепин стал заместителем командира батальона спецназа ДНР осенью 2016 года.