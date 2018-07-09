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Прилепин заявил об уходе из армии ДНР
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Прилепин заявил об уходе из армии ДНР 

Рамблер 1 час назад
Российский писатель Захар Прилепин больше не заместитель командира 16-го батальона Вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом он сам рассказал в статье для портала «Свободная пресса».
Свое решение Прилепин объяснил тем, что не так давно батальон вышел из состава полка специального назначения, перейдя в ведомство ракетных войск.
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«Теперь мы — ракетчики. Специфика, прямо скажем, не моя», — подчеркнул он.
Еще одной причиной ухода с поста замкомбата писатель назвал то, что «наступления не будет», так как Украина прислушалась к «обещанию» президента России Владимира Путина создать ей «проблемы» в случае обострения в Донбассе во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Кроме того, Прилепин отметил множество скопившихся у него в «большой России» дел.
Между тем писатель подчеркнул, что продолжит оставаться куратором 16-го батальона, а также советником главы ДНР Александра Захарченко.
Захар Прилепин стал заместителем командира батальона спецназа ДНР осенью 2016 года.
Комментарии33  Ещё 2 источника 
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