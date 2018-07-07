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Столетний юбилей отмечают войска ПВО-ПРО Москвы: репортаж с парада
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Столетний юбилей отмечают войска ПВО-ПРО Москвы: репортаж с парада 

ТК «Звезда» 7 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Корреспондент ТРК Звезда своими глазами увидел современную технику, стоящую сегодня на страже неба Москвы.
Зенитные ракетные системы С-400, пушечные комплексы «Панцирь-С» и радиолокационные станции радиотехнических войск «Небо-М», «Каста 2-2» и «Подлет» совершили марш и развернулись для обнаружения и уничтожения условных воздушных целей в парке «Патриот».
В праздничном параде, принимали участие военнослужащие первой армии ПВО-ПРО — наследники тех, кто защищал столицу от немецкой авиации в 1941-м. Сегодня за особые заслуги, а так же выполнение боевых задач в Сирии были награждены более 50 офицеров.
2018-й же юбилейный и для четвертой и пятой дивизий, что входят в состав первой армии. Сегодня исполнилось 65 лет с момента их основания. Офицеры этих подразделений так же выполняют задачу по охране всех стадионов принимающих ЧМ по футболу.
После окончания парада с боевыми знаменами частей и дивизий часть военнослужащих вернулись на свои боевые посты. Торжественные мероприятия завершились концертом для офицеров, ветеранов и гостей парка «Патриот».
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