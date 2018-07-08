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В афганской провинции Нангарха уничтожили ключевую базу ИГ*, сообщили СМИ
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В афганской провинции Нангарха уничтожили ключевую базу ИГ*, сообщили СМИ 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Афганские силовики при поддержке иностранных войск уничтожили ключевой опорный пункт боевиков террористической группировки «Исламское государство»* в деревне Горгори в районе Хаска Мина (Дих Бала) в провинции Нангархар, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на вооруженные силы страны.
Афганские военные заявили, что операция началась 10 дней назад и проводилась в сотрудничестве с иностранными военными, которые произвели авиаудары по базе. Указывается, что к настоящему моменту ликвидированы 150 боевиков ИГ*, а также что террористы планировали нападения из этого опорного пункта на столицу Кабул и другие части страны.
"У них (ИГ*) были здесь учебные центры. В этом месте, где мы стоим, они обезглавили восемь пограничников. Все еще остается опасность, что это место заминировано", — сказал телеканалу член подразделения специального назначения афганской армии Муджтаба.
Как сообщает телеканал, операция все еще продолжается. По данным полиции, несколько деревень все еще находятся под контролем ИГ*. Жители района Дих Бала опасаются, что террористы вернутся, как только военные завершат операцию и покинут регион.
*Террористическая организация, запрещена в России
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