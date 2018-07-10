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Атомная подлодка «Орел» поучаствует в Главном морском параде в Петербурге
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Атомная подлодка «Орел» поучаствует в Главном морском параде в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 38 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Военно-морской парад в Петербурге состоится 29 июля, сообщил заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Александр Федотенков.
В нем примет участие атомная подводная лодка «Орел» длиной 154 метра.
В подлодке есть два атомных реактора, судно может нести на борту 72 противокорабельные ракеты и 24 торпеды.
В состав Военно-морского флота корабль вошел в 1990 году, а в 2017 году подлодка вернулась в строй после ремонта.
«Крейсер с крылатыми ракетами «Орел» в составе других кораблей сейчас осуществляет переход на Балтику», — заявил вице-адмирал.
Флагманом на параде будет ракетный крейсер «Маршал Устинов», который недавно прошел модернизацию. Судно обладает водоизмещением 11 тысяч 280 тонн.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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