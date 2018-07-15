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Эскадра Северного флота войдет в Финский залив
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Эскадра Северного флота войдет в Финский залив 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: Минобороны РФ
Отряд боевых кораблей из Североморска примет участие в параде по случаю Дня ВМФ России.
Четыре корабля Северного флота во главе с крейсером «Маршал Устинов» прибудут сегодня в Финский залив для участия в Главном военно-морском параде, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Отряд боевых кораблей Северного флота в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов», атомного подводного крейсера «Орел», большого противолодочного корабля «Североморск» и фрегата «Адмирал Горшков», совершив межфлотский переход из главной базы Северного флота Североморска, сегодня, 15 июля, во второй половине дня прибудет в акваторию Финского залива», — рассказали в пресс-службе военного ведомства.
Прибыв в Финский залив, корабли займут заранее определенные районы, а после пополнения запасов приступят к тренировкам парада.
Накануне Дня ВМФ В Санкт-Петербурге пройдут четыре репетиции Главного военно-морского парада.
Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота 29 июля. В этом году в нем примут участие более 40 военных кораблей.
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