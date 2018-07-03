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Великобритания передала Бразилии старый авианосец
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Великобритания передала Бразилии свой старый авианосец 

Российская Газета 3 июля 2018
Фото: LA(Phot) Guy Pool/MOD
Бразилия получила на вооружение десантный корабль L 12 Ocean, выведенный из состава Королевских ВМС Великобритании. На военно-морской базе Девонпорт корабль официально передали Военно-морским силам Бразилии. Теперь он будет называться А 140 Atlântico.
Как сообщает Navaltoday, Бразилия купила у Великобритании вертолетоносец после двадцатилетней службы. За это время он прошел более 450 тысяч морских миль. За вертолетоносец Бразилия заплатила Великобритании около 84 миллионов фунтов стерлингов. Соглашение о продаже вертолетоносца представители двух стран подписали еще в феврале нынешнего года.
Вертолетоносец Ocean был введен в строй в 1998 году. С 2014 года являлся единственным авианесущим кораблем, а потом и флагманом. На сегодняшний день Великобритания осталась без авианесущего корабля, потому что новый — R 08 Queen Elizabeth войдет в состав флота не раньше 2020-2022 годов.
На палубе десантного корабля теперь будут находиться до семи вертолетов Бразилии. Корабль оснащен радиолокационной системой, имеет четыре 30-мм дистанционно управляемые установки и четыре десантных катера. Пулеметы и систему защиты от торпед демонтировали до передачи вертолетоносца Бразилии. Корабль будут использовать для транспортировки морских пехотинцев, проведения операций, защиты морских путей сообщения.
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