Великобритания передала Бразилии старый авианосец

Великобритания передала Бразилии свой старый авианосец

Бразилия получила на вооружение десантный корабль L 12 Ocean, выведенный из состава Королевских ВМС Великобритании . На военно-морской базе Девонпорт корабль официально передали Военно-морским силам Бразилии. Теперь он будет называться А 140 Atlântico.

Как сообщает Navaltoday, Бразилия купила у Великобритании вертолетоносец после двадцатилетней службы. За это время он прошел более 450 тысяч морских миль. За вертолетоносец Бразилия заплатила Великобритании около 84 миллионов фунтов стерлингов. Соглашение о продаже вертолетоносца представители двух стран подписали еще в феврале нынешнего года.

Вертолетоносец Ocean был введен в строй в 1998 году. С 2014 года являлся единственным авианесущим кораблем, а потом и флагманом. На сегодняшний день Великобритания осталась без авианесущего корабля, потому что новый — R 08 Queen Elizabeth войдет в состав флота не раньше 2020-2022 годов.

На палубе десантного корабля теперь будут находиться до семи вертолетов Бразилии. Корабль оснащен радиолокационной системой, имеет четыре 30-мм дистанционно управляемые установки и четыре десантных катера. Пулеметы и систему защиты от торпед демонтировали до передачи вертолетоносца Бразилии. Корабль будут использовать для транспортировки морских пехотинцев, проведения операций, защиты морских путей сообщения.