Ещё
На Украине оценили решение Путина по воинским частям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине оценили решение Путина по воинским частям 

Рамблер 25 минут назад
Решение президента России Владимира Путина присвоить трем танковым полкам названия Львовский, Житомирский и Нежинский вызвало панику в украинских СМИ.
Политолог Кирилл Сазонов в колонке для издания «Обозреватель» заявил, что названия присвоены полкам не по причине исторической памяти, а по месту будущей постоянной дислокации.
>> Путин присвоил воинским частям украинские названия
«Воинские части получают (и получили) эти географические титулы по месту постоянной дислокации в перспективе. Либо за особые успехи при "освобождении" этих городов. Авансом», — утверждает Сазонов.
По словам Сазонова, «на штабных картах» России не только Крым и Донбасс, но и те самые города, названия которых присвоены российским танковым полкам.
Ранее Владимир Путин своими указами присвоил почетные наименования одиннадцати воинским формированиям. Как говорится в указах, почетные наименования полкам и дивизиям присвоены для «сохранения славных воинских исторических традиций» и воспитания военнослужащих в «духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу».
Комментарии25  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар по 70: рубль ждет потрясение после ЧМ458
Умер Леонид Кравченко14
Умерла Ольга Лозовая37
Газпром заявил о победе над Польшей73
Але, СБУ? Россия выиграла, а у меня весь двор орет!174
Видео
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
00:48
Захватчик заложника в Москве сделал первое заявление
Происшествия
01:59
Собянин сдал подписи для регистрации на выборах
Политика Новости Москвы
00:58
«Похоже на промежуточную стадию лечения шизофрении»
В мире Статьи
03:41
Доллар по 70: рубль ждет потрясение после ЧМ
Рынки Статьи
00:18
Собянин анонсировал метро во Внуково
Новости Москвы Катастрофы
01:41
Москве пообещали дождливую неделю
Общество Новости Москвы
00:19
Трамп поцеловал невесту на чужой свадьбе
Политика Общество
00:59
На волка-одиночку устроила охоту самка оленя
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение