На Украине оценили решение Путина по воинским частям

Решение президента России Владимира Путина присвоить трем танковым полкам названия Львовский, Житомирский и Нежинский вызвало панику в украинских СМИ.

Политолог Кирилл Сазонов в колонке для издания «Обозреватель» заявил, что названия присвоены полкам не по причине исторической памяти, а по месту будущей постоянной дислокации.

«Воинские части получают (и получили) эти географические титулы по месту постоянной дислокации в перспективе. Либо за особые успехи при "освобождении" этих городов. Авансом», — утверждает Сазонов.

По словам Сазонова, «на штабных картах» России не только Крым и Донбасс, но и те самые города, названия которых присвоены российским танковым полкам.

Ранее Владимир Путин своими указами присвоил почетные наименования одиннадцати воинским формированиям. Как говорится в указах, почетные наименования полкам и дивизиям присвоены для «сохранения славных воинских исторических традиций» и воспитания военнослужащих в «духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу».