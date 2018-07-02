Путин присвоил воинским частям украинские названия

Путин присвоил почетные наименования 11 воинским формированиям

Более десяти воинских формирований в России получили почетные наименования согласно указам президента России Владимира Путина , подписанным 30 июня. Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.

Сообщается, что почетные наименования полкам и дивизиям присвоены "в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу".

"Присвоить 381-му артиллерийскому полку почетное наименование "гвардейский Варшавский" и впредь именовать его: 381-й гвардейский артиллерийский Варшавский Краснознаменный, орденов Суворова и Кутузова полк", — говорится в одном из указов.

Наименование " Верхнеднепровский " присвоено 933-му зенитному ракетному полку, 90-я танковая дивизия получила наименование "гвардейская Витебско-Новгородская", 163-й танковый полк стал гвардейским Нежинским, 6-й танковый полк — гвардейским Львовским, 102-й мотострелковый полк — Слонимско-Померанским, 68-й танковый полк — гвардейским Житомирско-Берлинским.

Также 400-му самоходному артиллерийскому полку присвоено почетное наименование "Трансильванский", 150-й мотострелковой дивизии — "Идрицко-Берлинская", 856-му самоходному артиллерийскому полку — "гвардейский Кобринский", а 144-й мотострелковой дивизии — "гвардейская Ельнинская".