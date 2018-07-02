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Путин присвоил воинским частям украинские названия
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Путин присвоил почетные наименования 11 воинским формированиям 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более десяти воинских формирований в России получили почетные наименования согласно указам президента России Владимира Путина, подписанным 30 июня. Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.
Сообщается, что почетные наименования полкам и дивизиям присвоены "в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу".
"Присвоить 381-му артиллерийскому полку почетное наименование "гвардейский Варшавский" и впредь именовать его: 381-й гвардейский артиллерийский Варшавский Краснознаменный, орденов Суворова и Кутузова полк", — говорится в одном из указов.
Наименование "Верхнеднепровский" присвоено 933-му зенитному ракетному полку, 90-я танковая дивизия получила наименование "гвардейская Витебско-Новгородская", 163-й танковый полк стал гвардейским Нежинским, 6-й танковый полк — гвардейским Львовским, 102-й мотострелковый полк — Слонимско-Померанским, 68-й танковый полк — гвардейским Житомирско-Берлинским.
Также 400-му самоходному артиллерийскому полку присвоено почетное наименование "Трансильванский", 150-й мотострелковой дивизии — "Идрицко-Берлинская", 856-му самоходному артиллерийскому полку — "гвардейский Кобринский", а 144-й мотострелковой дивизии — "гвардейская Ельнинская".
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