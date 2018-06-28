Северный флот завершил экспедицию на Новую Землю

Отряд Северного флота завершил экспедицию по маршруту первых пересечений Южного острова архипелага Новая Земля. Военнослужащие прибыли в поселок Рогачево. Именно оттуда они и стартовали в начале июня нынешнего года.

Как сообщил «РГ» временно исполняющий обязанности начальника СФ капитан 2 ранга Андрей Лузик , подразделение береговых войск на вездеходах «Витязь» преодолели этот маршрут впервые. А в конце девятнадцатого века Южный остров пересек врач полярной станции Леонид Гриневецкий. В поход он отправился на собачьих упряжках.

Современная экспедиция прошла 900 километров, достигнув самой северной точки маршрута — пролива Маточкин Шар. В пути использовала современные технологии — разработала маршрут с помощью 3D таким образом, что обойти все сложные рельефы. В экспедиции военные обследовали также и исторические места стоянок и зимовья первопроходцев Новой Земли.

Ночевали члены отряда внутри вездеходов, чтобы избежать встреч с белыми медведями. Питались индивидуальными рационами. Была у них и баня в палатке. Весь мусор военнослужащие увозили с собой для дальнейшей утилизации.

В ближайшее время военнослужащих и технику Северного флота перебазируют с Новой Земли на Кольский полуостров.