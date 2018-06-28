Ещё
Северный флот завершил экспедицию на Новую Землю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Северный флот завершил экспедицию на Новую Землю 

Российская Газета 28 июня 2018
Фото: Российская Газета
Отряд Северного флота завершил экспедицию по маршруту первых пересечений Южного острова архипелага Новая Земля. Военнослужащие прибыли в поселок Рогачево. Именно оттуда они и стартовали в начале июня нынешнего года.
Как сообщил «РГ» временно исполняющий обязанности начальника СФ капитан 2 ранга Андрей Лузик, подразделение береговых войск на вездеходах «Витязь» преодолели этот маршрут впервые. А в конце девятнадцатого века Южный остров пересек врач полярной станции Леонид Гриневецкий. В поход он отправился на собачьих упряжках.
Современная экспедиция прошла 900 километров, достигнув самой северной точки маршрута — пролива Маточкин Шар. В пути использовала современные технологии — разработала маршрут с помощью 3D таким образом, что обойти все сложные рельефы. В экспедиции военные обследовали также и исторические места стоянок и зимовья первопроходцев Новой Земли.
Ночевали члены отряда внутри вездеходов, чтобы избежать встреч с белыми медведями. Питались индивидуальными рационами. Была у них и баня в палатке. Весь мусор военнослужащие увозили с собой для дальнейшей утилизации.
В ближайшее время военнослужащих и технику Северного флота перебазируют с Новой Земли на Кольский полуостров.
Российская Газета: последние новости
Уничтожение американского корабля показали на видео В России восстановили трофейный итальянский танк Fiat Минобороны озвучило план приема в вузы на 2018 год
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде132
В Петербурге прогремел взрыв
Тест: Выжили бы вы в царской России?26
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа24
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17332
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение