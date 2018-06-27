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Получится ли сделать из «Арматы» настоящего боевого робота
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Получится ли сделать из «Арматы» настоящего боевого робота 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Сообщения о планах создания беспилотного танка на базе новейшей «Арматы» совпали с публикацией материалов об испытаниях в Сирии куда более примитивных боевых роботов. И результаты эти, мягко говоря, не утешают. Какие препятствия стоят на пути создания сухопутных боевых роботов и можно ли превратить в такой аппарат перспективный российский танк?
Разрабатываемый танк-беспилотник получил название «Тачанка Б». В феврале гендиректор Уралвагонзавода Александр Потапов говорил о том, что не исключает создания беспилотной версии боевой платформы Т-14 «Армата».
Собственно, такие заявления из уст руководства УВЗ звучат давно. «Мы рассматриваем также варианты использования в перспективе „Арматы“ как дистанционно управляемой машины, — говорил более двух лет назад в интервью »Эху Москвы» замдиректора УВЗ Вячеслав Халитов. — То есть, это безэкипажная машина, внутри нет экипажа, есть оператор, который дистанционно управляет несколькими машинами на определенной дальности, к примеру, от 3 до 5 километров».
«По большому счету, даже те машины, которые проезжали по Красной площади, можно сделать беспилотными, то есть роботами», — обещал еще в 2016 году тогдашний гендиректор УВЗ Олег Сиенко.
Планы амбициозные, учитывая то, что безэкипажных танков пока нет на вооружении ни одной страны мира, в том числе у наших потенциальных противников во главе с США. Однако в реальности сроки «выхода в серию» и поставок в армию не сложных в исполнении беспилотных «Тачанок», а обычных пилотируемых танков Т-14 «Армата» постоянно сдвигаются.
Восемь лет назад, еще в бытность министром Анатолия Сердюкова, Минобороны заявило: серийное производство «Армат» начнется в 2015-м, а до 2020 года армия получит ни много ни мало 2300 этих перспективных машин.
В апреле 2016 года тогдашний замминистра обороны Юрий Борисов (ныне сменивший Дмитрия Рогозина на посту вице-премьера — куратора «оборонки») сообщил о подписании контракта с Уралвагонзаводом на поставку ста «Армат». Контракт, заметим, был подписан еще за два года до этого, о чем сообщил Халитов. Тогдашний гендиректор УВЗ Олег Сиенко обещал: «Армата» пойдет в серийное производство в 2017 году. А не позднее нынешнего года первую партию танков должны были передать в Вооруженные силы, о чем говорил тот же Халитов.
Сиенко ушел с поста гендиректора УВЗ в том же 2017 году, когда было анонсированы так и не состоявшиеся поставки. Срок передачи первой партии отодвинули до 2020-го. О двух тысячах машин, как можно заметить, речи уже не идет.
У заказчика, то есть у военного ведомства, были замечания к уже имеющимся образцам — пояснил Юрий Борисов. Кроме того, вопреки прежним заверениям УВЗ о том, что «кризис не помешает», санкции, к сожалению, внесли помехи. Изначально предполагалось использование импортных агрегатов, однако пришлось проводить дополнительные мероприятия по импортозамещению.
Отметим, что одновременно с известием о проекте «Тачанка-Б» стало известно о претензиях Минобороны к машине, которую можно считать уменьшенным и упрощенным прототипом беспилотной «Арматы». Выявлен ряд серьезных недостатков по итогам применения в Сирии боевого многофункционального робота «Уран-9», производства компании «766 УПТК». Эксперты Минобороны обнаружили недостатки в управлении, подвижности, огневой мощи, разведывательных и наблюдательных функциях робота. Специалисты, например, считают большим недостатком «Урана» неспособность вести стрельбу в движении. Робот оказался не способен вести разведку и определять цели на расстоянии более 2 километров.
Доработки предстоят серьезные. Но и сама боевая беспилотная машина — сложная система, куда сложнее, чем высокотехнологичные гражданские аналоги (такие, как например, беспилотный автобус «КамАЗа»). Поэтому от производителей хотелось бы услышать реалистические, а не шапкозакидательские оценки сроков «выхода в свет» таких машин. И, возвращаясь к тому, что было сказано выше, возникает вопрос: не торопятся ли производители отчитаться о разработке беспилотного оружия будущего, в то время как многие «человеческие» проекты пока зависли или не доработаны?
«Собственно, сама идея беспилотного танка не нова — все эти наработки были еще накануне Второй мировой войны и у нас, и у англичан, и у американцев, и у немцев. И все это закончилось по большому счету ничем, — сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. — За последние 20 лет зарекомендовали себя беспилотные летательные аппараты, началась сильная мода на другую робототехнику: подводную, надводную. В том числе, и эти, назовем их так, безэкипажные танки и так далее. Их, как известно, даже на парадах показывали».
Но, как полагает источник газеты ВЗГЛЯД, близкий к Минобороны, «шуму много, а выхлоп, мягко говоря, не очень большой».
«Наработки есть, но чтобы это стала не поделка, не игрушка, а реальная боевая машина — к сожалению, технологии еще не готовы, не готовы каналы управления», — подчеркивает источник.
По оценке специалистов, на протяжении как минимум следующих 10-15 лет боевые сухопутные роботы не смогут применяться в общевойсковом бою.
«Их можно обмануть, «убить». К тем же выводам пришли американцы», — подчеркивает источник.
Поэтому, делает вывод он, большинство танков в конфликтах ближайшего будущего будут экипажными.
Применение «обычных» танков в современных войнах — то, от чего не деться, указывает в свою очередь Руслан Пухов. Вопреки мнению теоретиков, танк не отжил свое — это показал и Ирак, и нынешние конфликты в Сирии и Йемене.
«Другое дело, что требуются машины, «заточенные» под бои в городе, и прикрытые от средств поражения, которые сейчас очень доступны — начиная от «Джавелинов», заканчивая дешевыми РПГ советской разработки, выпускаемыми в Болгарии и в Сербии», — указывает военный эксперт.
«Я бы так переформулировал: очень часто люди спорят, «что лучше, твердое или теплое». Точно такой же и спор: что лучше, «Армата» экипажная или безэкипажная», — подчеркивает Пухов.
Российская армия, в любом случае, нуждается в боевой платформе нового поколения.
Которую она до сих пор не получила, несмотря на многочисленные анонсы и обещания.
«Не одна «Армата» по срокам «сдвигается и передвигается», — отмечает источник, близкий к Минобороны. — Точно так же и самолет пятого поколения «сдвигается и передвигается». Так, откладывается серийное производство истребителя 5-го поколения Су-57. Из-за проблем с разработкой зависло принятие на вооружение БМП нового поколения «Курганец-25».
«Проще найти что не сдвигается и не передвигается, — отмечает источник. — Это свойство большинства сложных высокотехнологичных программ. Сроки идут вправо, цена — вверх.
И это не беда Уралвагонзавода или другого производителя. Во всем мире, особенно с кораблями, изначально закладывается нереалистично низкая цена на оружие. Потому что изначально показать обществу, сколько стоит это корыто, его никто покупать не будет. Вполне возможно точно так же с «Арматой» получалось».
«Армата», безусловно, не «корыто», а техника, которую называют «даже слишком крутой» в сравнении с американским Abrams. Но хотелось бы уже увидеть эту технику не на картинке (пусть и телевизионной), а «в строю».
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