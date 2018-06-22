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Опубликована карта плана «Барбаросса»
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Минобороны опубликовало карту плана «Барбаросса» 

Газета.Ru 4 часа назад
Министерство обороны опубликовало исторические документы, рассказывающие о первых сражениях Великой Отечественной войны.
Среди них первый советский боевой приказ войны и трофейная карта немецкого плана «Барбаросса».
«Посетители сайта смогут ознакомиться с рассекреченными архивными документами первых дней Великой Отечественной войны: директивами НКО СССР, приказами и донесениями командиров воинских частей и соединений, первыми принявшими на себя удар немецких войск, наградными документами с описаниями подвигов и первыми указами руководства страны о награждениях орденами и медалями начальствующего и рядового состава Красной Армии», — говорится в сообщении.
Владимирский А. В. «На киевском направлении»
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов возложил венок к мемориальной плите «Дух Эльбы» в Вашингтоне.
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