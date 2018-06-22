Sikorsky позволит американцам быстрее удирать с поля боя

Сверхбыстрый американский боевой вертолет Sikorsky S-97 Raider («Налётчик») вновь поднялся в воздух. Во время состоявшегося недавно тестового полёта пилоты Билл Фелл и Джон Грот подтвердили готовность машины к полноценным лётным испытаниям.

«Мы с нетерпением хотим продемонстрировать американским военным, что сочетание высокой скорости полёта и необычайной манёвренности на низких скоростях резко изменят военную авиацию», — рассказал в интервью американскому изданию DefenceNews представитель компании Sikorsky Дэн Спир.

Разработчики надеются, что американские вооружённые силы выберут Raider в качестве замены снятому в 2014 году с вооружения легкого многоцелевого вертолёта Bell OH-58 Kiowa, хотя в Пентагоне заявляли, что ещё не определились с решением о необходимости боевой машины подобного рода.

Испытания инновационного вертолёта были приостановлены в августе 2017 года после того, как машина совершила жёсткую посадку на аэродроме Уэст-Паироко (штат Флорида). Вице-президент компании Sikorsky по технологиям и инновациям Крис Ван Буйтен тогда заявил, что авария произошла по причине сбоев в работе программного обеспечения системы управления полётом вертолёта.

Компания Sikorsky Aircraft основана в 1923 году легендарным российским авиаконструктором, эмигрировавшим в США Игорем Ивановичем Сикорским . В 2015 году её поглотил американский оружейный гигант Lockheed Martin. Сборкой прототипов S-97 компания занимается с 2017 года. В 2015 году Raider впервые поднялся в воздух. Работы над созданием высокоскоростных вертолетов — главная «фишка» Sikorsky. Построенный в начале 1970-х годов инженерами компании S-69 установил неофициальный мировой рекорд скорости для вертолёта (487 км/ч), но не пошел в серию из-за повышенной вибрации и плохой управляемости. До того, как приступить к созданию Raider, компания создала также прототип S-9. Машина установила несколько неофициальных рекордов скорости, но в 2011 проект также был закрыт. В целом, как и другие разработчики высокоскоростных вертолётов, конструкторы Sikorsky пытаются найти способы выхода за пределы классической аэродинамической схемы, ограничивающей максимальную скорость вертолёта. Для сравнения: максимальная скорость большинства современных серийных вертолётов колеблется возле отметки в 300 км\ч.

Над повышением максимальной скорости вертолётов работают и другие европейские и американские компании. В России в 2016 году созданный в рамках проекта «перспективный высокоскоростной вертолет» (ПСВ) МВЗ им. М. Л. Миля Ми-Х1 достиг скорости 405 км\ч. Также работами над увеличением скорости вертолётов активно занимается КБ им. Н. И. Камова, представившее еще в 2006 году эскиз собственного прототипа Ка-92. Отмечалось, что именно камовское видение концепции высокоскоростного вертолёта сильно перекликается с теми идеями, которые были реализованы в Raider.

На нужды армии

Заявленная максимальная скорость S-97 также составляет более 400 км\ч. Но разработчики Raider, очевидно, не гнались за рекордами, поставив своей главной целью создание полноценной надежной боевой машины.

Первое, что бросается в глаза при взгляде на перспективный вертолёт — необычное расположение винтов. Несущие винты S-97 расположены по соосной схеме, один над другим, а основную скорость машине придает расположенный в хвостовой части толкающий винт. В движение машину приводит 2600-сильный газотурбинный двигатель General Electric YT706. Заявлено, что вертолёт способен перевозить до 8 человек, включая двух пилотов, совершать перелёты на расстояние до 600 километров и подниматься на высоту более 3 км.

Предполагается, что Raider будет использоваться для разведки и преследования противника. Кроме того, скоростные характеристики вертолёта будут очень полезны при срочной эвакуации людей, в том числе непосредственно с поля боя, когда у военных возникает необходимость быстро «удрать». Похожие задачи и выполнял в американской армии Bell OH-58 Kiowa, на замену которому предлагают поставить S-97.

Главное, чтобы летал

Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко, комментируя News.ru дальнейшие перспективы новейшего американского вертолёта, отметил, что пока еще говорить о конкретных боевых задачах, которые будет выполнять Raider и его вооружении, рано.

«Sikorsky создали первый в мире высокоскоростной вертолёт. На данный момент рано говорить, для чего конкретно будет использоваться в армии эта машина, какое оружие будет на неё установлено. Главное, чтобы Raider вообще научился летать. Говорить о том, для чего будет использоваться высокоскоростной вертолёт все равно, что спрашивать, для чего нужен электромобиль. Это прорывное направление», — полагает он.

Эксперт также указал, что Raider в своей конструкции реализовал технические решения, которые в случае успешного применения совершат настоящую революцию в вертолётостроении. «Машина построена по принципу „концепции наступающей лопасти“. Это новое веяние в конструкции вертолётов. Кроме того, на S-97 отсутствует привычный для других вертолётов автомат перекоса, — объяснил эксперт. — Все лопасти управляются согласно отдельному алгоритму. Такая схема позволяет избавиться от „валежки“ — самопроизвольного кренения вертолёта вправо при превышении допустимой скорости полета и, соответственно, увеличить максимальную скорость».

Помимо американцев ближе всего к созданию полноценного высокоскоростного вертолёта подошли камовцы, но у них все не зашло дальше эскизных проектов, отметил Дрозденко.

«Ещё не решено, будет ли российский высокоскоростной вертолёт оснащен одним или двумя несущими винтами. Также собственный высокоскоростной вертолет пытаются создать европейцы. Eurocopter X-3 оснащён одним несущим винтом и двумя толкающими, расположенными по обеим сторонам от машины. Но европейцы не пошли дальше экспериментальной версии», — добавил он.

По мнению Дрозденко, жёсткая посадка, совершенная Raider в прошлом году, для настолько «прорывной» машины — штатное явление. Главное, были продемонстрированы оптимальные принципы создания вертолёта, способного развивать немыслимые ранее скорости.