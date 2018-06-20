Азербайджан закупился военной техникой и приготовился к наступлению в Карабахе

«Нашей целью является подготовить армию к войне. Политические переговоры — не наша работа. Сегодня азербайджанская армия готова к освобождению оккупированных территорий, в том числе психологически», — указал военачальник.

Также он отметил, что в стране 80 процентов военнослужащих Вооруженных сил являются контрактниками. «Это офицеры, прапорщики и сержанты», — уточнил Гасанов. Вся военная техника, в свою очередь, управляется контрактниками, которые имеют как минимум пять-шесть лет опыта.

Гасанов добавил, что президент страны Ильхам Алиев поставил задачу обеспечить боеготовность армии к реальным боевым действиям. «В течение нескольких лет мы полностью завершим выполнение поставленных перед нами задач», — пообещал он. Это коснется обновления боевых машин, их модернизации, а также закупки новых артиллерийских систем.

В настоящий момент азербайджанская армия на 90 процентов оснащена автоматизированными системами управления, подчеркнул Гасанов. «Мы обладаем ракетно-артиллерийскими системами дальнего действия. Они способны с четким наведением уничтожить цели противника, наземные и воздушные. На параде [26 июня, посвященном столетию создания Вооруженных сил страны] будет также продемонстрирована [ракетно-артиллерийская] система „Щит“. Многие говорят, что в Азербайджане не может быть этой системы. Но на параде вы увидите, что она есть. Это лишь одно направление закупленного нового вооружения», — сказал он.

Источник в военных кругах Азербайджана также сообщил агентству, что на военном параде также будут показаны вертолеты американского производства Bell-412. По его словам, это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией. «Наряду с Bell-412 на параде совершат полет вертолеты Ми-24, Ми-24G, ударный Ми-35M, военно-транспортный Ми-17 и корабельный многоцелевой Ка-27», — добавил он.

В свою очередь пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев рассказал, что власти страны разработали программу возвращения вынужденных переселенцев в Нагорный Карабах. «Правительство Азербайджана подготовило всестороннюю программу „Большое возвращение“, направленную на обеспечение прав добровольного возвращения вынужденных переселенцев в родные края после вывода Арменией своих вооруженных сил с оккупированных азербайджанских земель», — сообщил он.

По его словам, в результате «оккупации Нагорного Карабаха и семи районов Азербайджана» Арменией более миллиона азербайджанцев оказались стали вынужденными переселенцами. «Мы видим стремление Армении продолжать аннексию азербайджанских территорий и препятствовать возвращению азербайджанцев в родные края», — указал Гаджиев.