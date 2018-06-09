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Спецназ НАТО провёл учения в Балтии
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Спецназ НАТО провёл учения на территории стран Балтии 

RT на русском 9 июня 2018
Фото: Reuters
На территории Эстонии, Латвии и Литвы завершились учения Trojan Footprint 18, в которых приняли участие силы специального назначения стран НАТО.
Об этом сообщает Postimees.
По сценарию, в отношении некоторых стран НАТО были совершены действия, подрывающие их суверенитет и нарушающие территориальную целостность.
В ходе учений был создан международный штаб подготовки задействования сил специальных операций НАТО.
«Учения Trojan Footprint 18 дали возможность проверить уровень взаимодействия между отрядами специального назначения различных стран в состоянии как гибридной войны, так и в условиях реального вооруженного конфликта», — заявил командующий силами специального назначения Эстонии полковник Рихо Юхтеги.
Отмечается, что в учениях приняли участие 2 тысячи военнослужащих из 13 стран, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Польша и другие.
Ранее в Москве заявили, что Россия отслеживает все манёвры по линии НАТО.
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