Спецназ НАТО провёл учения в Балтии

Спецназ НАТО провёл учения на территории стран Балтии

Латвии и На территории Эстонии Литвы завершились учения Trojan Footprint 18, в которых приняли участие силы специального назначения стран НАТО

Об этом сообщает Postimees.

По сценарию, в отношении некоторых стран НАТО были совершены действия, подрывающие их суверенитет и нарушающие территориальную целостность.

В ходе учений был создан международный штаб подготовки задействования сил специальных операций НАТО.

«Учения Trojan Footprint 18 дали возможность проверить уровень взаимодействия между отрядами специального назначения различных стран в состоянии как гибридной войны, так и в условиях реального вооруженного конфликта», — заявил командующий силами специального назначения Эстонии полковник Рихо Юхтеги.

Великобритания, Канада, Германия, Отмечается, что в учениях приняли участие 2 тысячи военнослужащих из 13 стран, в том числе США Польша и другие.