Спецназ НАТО провёл учения в Балтии

На территории Эстонии, Латвии и Литвы завершились учения Trojan Footprint 18, в которых приняли участие силы специального назначения стран НАТО.
Об этом сообщает Postimees.
По сценарию, в отношении некоторых стран НАТО были совершены действия, подрывающие их суверенитет и нарушающие территориальную целостность.
В ходе учений был создан международный штаб подготовки задействования сил специальных операций НАТО.
«Учения Trojan Footprint 18 дали возможность проверить уровень взаимодействия между отрядами специального назначения различных стран в состоянии как гибридной войны, так и в условиях реального вооруженного конфликта», — заявил командующий силами специального назначения Эстонии полковник Рихо Юхтеги.
Отмечается, что в учениях приняли участие 2 тысячи военнослужащих из 13 стран, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Польша и другие.