Украина закрыла часть еще одного моря

Украина закрыла часть Черного моря вслед за Азовским

Несколько участков Азовского и Черного морей временно закрыты в связи с ракетно-зенитными и артиллерийскими стрельбами Вооруженных сил Украины . Об этом со ссылкой на данные «Госгидрографии» сообщает «Крым. Реалии» (проект «Радио Свобода» ).

Военно-морские силы страны проводят артиллерийские стрельбы на нескольких участках в северо-западной части Черного моря, в частности, в районе острова Змеиный. Кроме того, как и сообщалось ранее, закрыты три участка в Азовском море — в Белосарайском и Таганрогском заливах. Там ВМС проводят зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы.

«Ситуация носит превентивный характер и не является новой, поскольку с 2015 года определенные участки Черного и Азовского морей закрыты для судоходства», — сообщил начальник пресс-центра Военно-морских сил Украины Олег Чалык.

Он заверил, что стрельбы не повлияют на отдыхающих, а участки, где они проводятся, тщательно проверяются перед закрытием.