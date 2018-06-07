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Украина закрыла часть еще одного моря
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Украина закрыла часть Черного моря вслед за Азовским 

Lenta.ru 20 минут назад
Несколько участков Азовского и Черного морей временно закрыты в связи с ракетно-зенитными и артиллерийскими стрельбами Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на данные «Госгидрографии» сообщает «Крым. Реалии» (проект «Радио Свобода»).
Военно-морские силы страны проводят артиллерийские стрельбы на нескольких участках в северо-западной части Черного моря, в частности, в районе острова Змеиный. Кроме того, как и сообщалось ранее, закрыты три участка в Азовском море — в Белосарайском и Таганрогском заливах. Там ВМС проводят зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы.
«Ситуация носит превентивный характер и не является новой, поскольку с 2015 года определенные участки Черного и Азовского морей закрыты для судоходства», — сообщил начальник пресс-центра Военно-морских сил Украины Олег Чалык.
Он заверил, что стрельбы не повлияют на отдыхающих, а участки, где они проводятся, тщательно проверяются перед закрытием.
В марте этого года в Азовском море украинские пограничники захватили российское рыболовецкое судно «Норд». В ответ в России предупредили о государственном пиратстве, организованном Украиной, а ФСБ объявила украинских пограничников в международный розыск.
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