Фантастические самолеты существующие в реальности

Авиационные конструкторы всегда проектируют самолет на основе концепции функциональности. Тем не менее иногда на свет появляются весьма удивительные проекты — будто их создатель просто хотел доказать, что его детище вообще способно взлететь. Некоторые из таких странных машин стали источником идей для будущих, весьма успешных проектов. Другие же собирают пыль в авиационных музеях. Перед вами — семерка совершенно фантастических летательных аппаратов, которые существовали на самом деле.

H4 Hercules

В 1942 году американское правительство нуждалось в большом грузовом самолете, способном перевозить солдат и технику через Атлантический океан, в Европу. Подряд получил авиационный магнат и миллиардер Говард Хьюз , вознамерившийся построить настоящего гиганта. Что самое интересное, армейский контракт вынуждал промышленника разработать конструкцию, где вовсе не будет металла — весьма дефицитного материала во время войны. Хьюз принял вызов, но не уведомил правительство о дате сдачи проекта: самолет, прозванный прессой Spruce Goose, появился только в 1947 году.

Vought XF5U-1 После нападения на Перл-Харбор военно-морской флот нуждался в самолете, который может взлетать и приземляться в ограниченных пространствах, таких как палубы авианосца. Итогом многолетнего проектирования стал XF5U, детище компании Vought. «Летающий блин» имел большие проблемы с балансом и вечно заваливался на один край. В принципе, весь проект можно было бы и доработать, но к тому времени армия уже предпочла вкладывать деньги в гораздо более перспективные реактивные самолеты.

Москва. ВВА 14 Бартини ВВА 14 был экспериментальным прототипом гидросамолета, разработанного в Советском Союзе во времена холодной войны. Дизайнер этого причудливого самолета итальянский авиационный инженер Роберт Бартини работал в связке с советским конструктором Бериевым, хорошо известным своей страстью к гидросамолетам. Модель ВВА 14 должна была уметь взлетать с суши и воды (причем в вертикальной плоскости), бороздить океан на высокой скорости и развивать такую же в небе. Долгое утверждение проекта закончилось выпуском единственного прототипа. Последний оставшийся ВВА 14 до сих пор стоит при музее ВВС в Монино

Проект этого динозавра собственноручно разработал бывший военный летчик, Константин Калинин . Конструкция самолета была довольно неортодоксальна, с небольшой центральной частью фюзеляжа и гигантскими, толстыми крыльми. К-7 мог перевозить экипаж из 19 человек, наряду с 16 тоннами боеприпасов и 120 десантниками, размещенными в гигантских крыльях. Первый и единственный прототип совершил 7 испытательных полетов, последний из которых закончился ужасной аварией, стоившей жизни двум десяткам людей.

VZ9 Avrocar

VZ9 был результатом эксперимента, проведенного Avro Canada совместно с американскими военными. Конструкторы рассчитывали получить стелс-самолет, способный подниматься на высоту в 32 километра и двигаться при этом со скоростью, превышающей 2 маха. Непонятно, где именно просчитались инженеры, но готовый к испытаниям Avrocar с трудом осваивал пару метров вверх, а скорость развивал в целых 12 км/ч.

XF-85 Goblin

Goblin остается самым маленьким реактивным истребителем из когда-либо созданных. В 1950 году американские ВВС работали над проектом кэрриера McDonell X-85, способного перевозить в трюме вот таких смертоносных крох. Длина XF-85 чуть не дотягивала до пяти метров. Чтобы компенсировать не особо впечатляющие масштабы, его оснастили четырьмя пулеметами калибра.50. В конце концов, USAF вынуждены были от проекта отказаться: проблемы со стыковкой, слабый мотор и ограниченная боевая сила делали истребитель совершенно беспомощным перед самолетами потенциального противника.