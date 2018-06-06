Ещё
«Терминаторы» смогут выкуривать противника из любого укрытия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях

«Терминаторы» смогут выкуривать противника из любого укрытия 

Вести.Ru 58 минут назад
Фото: Вести.Ru
Российские боевые машины поддержки таков «Терминатор» планируют вооружить новейшими боеприпасами с дистанционным подрывом, рассказал глава научно-производственного объединения «Прибор» Юрий Набоков. Он добавил, что сейчас на разработку этих снарядов брошены все силы: готовится первая партия для госиспытаний. А в серию боеприпас может пойти уже через два года, пишет агентство РИА Новости.
Снаряды с дистанционным, или воздушным, подрывом предназначены для уничтожения пехоты противника в укрытиях. Действуют они следующим образом: прицельный комплекс пушки замеряет расстояние до стены или другого препятствия, после чего программирует боеприпас так, чтобы он взорвался сразу за ней и поразил осколками спрятавшегося врага.
Эффективность БМПТ «Терминатор» с подобными снарядами может повыситься в несколько раз. Все-таки боевая машина вооружена сразу двумя автоматическими 30-миллиметровыми пушками. Темп огня каждой достигает 900 выстрелов в минуту.
Боеприпасы с дистанционным подрывом уже стоят на вооружении некоторых армий. Так, пушка Mauser, которая стоит на немецкой боевой машине пехоты Puma, стреляет именно такими снарядами. А в США пытались сделать ручной многозарядный 25-миллиметровый гранатомет с боеприпасами воздушного подрыва. Однако сначала оказалось, что он очень дорогой, а потом его разработчики из Штатов и Германии разругались и подали друг на друга в суд.
Вести.Ru: последние новости
Ракетный корабль "Вышний Волочек" готовится к первому боевому заданию Испытания кончились. "Иван Грен" идет на флот В Афганистане найден живым сбитый советский летчик
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Страсбурге прогремел взрыв. Много раненых16
Кого не пустят на Крымский мост156
Тест: Справитесь с ЕГЭ по русскому языку?22
«Проклятых пиндосов винить трудно, их там нет»35
Украинский режиссер снял свою смерть на видео17
Видео
04:28
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях
Компании Экономика
03:06
Бензиновый шок: кто виноват в росте цен
Экономика Личный счет
00:41
Ефремов обозвал россиян «мерзкой подростковой гнидой»
Шоу-бизнес
00:51
В Крыму ответили Ефремову
Шоу-бизнес
00:35
В Страсбурге прогремел взрыв. Много раненых
Происшествия
00:50
С комбатом «Спарты» случилась трагедия
Происшествия Украина
00:41
«Проклятых пиндосов винить трудно, их там нет»
В мире Армия
02:17
Украинский режиссер снял свою смерть на видео
В мире Происшествия
10:02
Германия и Россия сближаются. И вот почему
Политика Статьи
00:28
Пришельцев убьют быстро и жёстко
Наука Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение