«Терминаторы» смогут выкуривать противника из любого укрытия

Российские боевые машины поддержки таков «Терминатор» планируют вооружить новейшими боеприпасами с дистанционным подрывом, рассказал глава научно-производственного объединения «Прибор» Юрий Набоков . Он добавил, что сейчас на разработку этих снарядов брошены все силы: готовится первая партия для госиспытаний. А в серию боеприпас может пойти уже через два года, пишет агентство РИА Новости.

Снаряды с дистанционным, или воздушным, подрывом предназначены для уничтожения пехоты противника в укрытиях. Действуют они следующим образом: прицельный комплекс пушки замеряет расстояние до стены или другого препятствия, после чего программирует боеприпас так, чтобы он взорвался сразу за ней и поразил осколками спрятавшегося врага.

Эффективность БМПТ «Терминатор» с подобными снарядами может повыситься в несколько раз. Все-таки боевая машина вооружена сразу двумя автоматическими 30-миллиметровыми пушками. Темп огня каждой достигает 900 выстрелов в минуту.