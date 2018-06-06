«Терминаторы» смогут выкуривать противника из любого укрытия 

Российские боевые машины поддержки таков «Терминатор» планируют вооружить новейшими боеприпасами с дистанционным подрывом, рассказал глава научно-производственного объединения «Прибор» Юрий Набоков. Он добавил, что сейчас на разработку этих снарядов брошены все силы: готовится первая партия для госиспытаний. А в серию боеприпас может пойти уже через два года, пишет агентство РИА Новости.
Снаряды с дистанционным, или воздушным, подрывом предназначены для уничтожения пехоты противника в укрытиях. Действуют они следующим образом: прицельный комплекс пушки замеряет расстояние до стены или другого препятствия, после чего программирует боеприпас так, чтобы он взорвался сразу за ней и поразил осколками спрятавшегося врага.
Эффективность БМПТ «Терминатор» с подобными снарядами может повыситься в несколько раз. Все-таки боевая машина вооружена сразу двумя автоматическими 30-миллиметровыми пушками. Темп огня каждой достигает 900 выстрелов в минуту.
Боеприпасы с дистанционным подрывом уже стоят на вооружении некоторых армий. Так, пушка Mauser, которая стоит на немецкой боевой машине пехоты Puma, стреляет именно такими снарядами. А в США пытались сделать ручной многозарядный 25-миллиметровый гранатомет с боеприпасами воздушного подрыва. Однако сначала оказалось, что он очень дорогой, а потом его разработчики из Штатов и Германии разругались и подали друг на друга в суд.