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Партия новейших гранатометов «Балкан» передана в войска на опытно-боевую эксплуатацию
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Партия новейших гранатометов «Балкан» передана в войска на опытно-боевую эксплуатацию 

BFM.RU 48 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Новейший гранатомет «Балкан» поступил на опытно-боевую эксплуатацию в Вооруженные силы РФ, сообщил в среду РИА Новости Юрий Набоков, гендиректор НПО «Прибор», предприятия — разработчика данного оружия (входит в концерн «Техмаш» «Ростеха»).
«Началась опытно-войсковая эксплуатация. Конкретных сроков принятия на вооружение сказать не могу, хотели принять еще в прошлом году, но возникли непредвиденные трудности. Все, что зависело от «Прибора», мы сделали, но наши смежники решали некоторые вопросы с госзаказчиком», — рассказал он в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России — 2018».
По его словам, сейчас «Прибор» совместно с «Калашниковым» ведет инициативную разработку нового гранатомета калибром 40 миллиметров под различные носители, в том числе боевых роботов.
«Если наша актуальная разработка «Балкан» — пехотное оружие, то новый гранатомет сможет устанавливаться на любые, в том числе роботизированные платформы, вертолеты и катера. Пока все находится в стадии проработки, мы делаем макеты, смотрим, что выходит по баллистике. «Калашников» делает сам гранатомет, мы же помогаем с боеприпасом», — пояснил собеседник агентства.
Среди особенностей нового автоматического гранатомета «Балкан» повышенная по сравнению со своим предшественником гранатометом АГС-17 дальность стрельбы — 2,5 километра против 2,3. В «Балкане» используется новая конструктивная схема боеприпаса — с улетающей гильзой. Весит «Балкан» 32-33 килограмма — примерно столько же, сколько АГС-17.
Стрельба ведется короткими (до пяти выстрелов), длинными (до десяти выстрелов) очередями и непрерывно. Подача выстрелов производится из коробки на 20 выстрелов, снаряженных в патронную ленту. Стрельба может вестись как по настильной, так и по навесной траектории.
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