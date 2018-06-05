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Стало известно о создании морской версии РСЗО «Чебурашка» в ДНР
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Стало известно о создании морской версии РСЗО «Чебурашка» в ДНР 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: Российская Газета
Морскую версию реактивной системы залпового огня «Чебурашка» создали в ДНР. Об этом сообщает сайт главы республики Александра Захарченко.
"К сожалению, выставка нашего ВПК не смогла показать всю мощь нашего оружия. «Чебурашки» морского базирования у нас тоже есть", — заявил Захарченко, отвечая на вопрос об украинских учениях, проходивших неподалеку от территории ДНР. По его словам, эти системы готовы к поражению водных целей.
Напомним, что реактивная система залпового огня «Чебурашка» была показана на параде 9 мая в Донецке. Установка РЗСО создана на базе автомобиля «КрАЗ».
Уникальность системы заключается в ее калибре — 217 миллиметров, — не совпадающем с советскими и любыми другими реактивными системами. Два поворотных пакета направляющих на 64 ракеты установлены на полноприводном шасси грузовика. Заявленная дальность стрельбы — десять километров.
Интенсивность стрельбы примерно вдвое ниже, чем у российского «Града», который выпускает боекомплект из 40 снарядов за 20 секунд. Возможно, невысокая скорость работы вызвана тем, что пуск каждой ракеты производится вручную — переключением соответствующего тумблера на пульте.
Творение донецких инженеров уже прошло боевое крещение — 22 мая донецкой РСЗО была уничтожена огневая точка ВСУ в районе Авдеевки под Донецком. Таким образом военные ДНР отомстили за смерть комбата Олега Мамиева (позывной «Мамай»).
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