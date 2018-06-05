Стало известно о создании морской версии РСЗО «Чебурашка» в ДНР

Морскую версию реактивной системы залпового огня «Чебурашка» создали в ДНР. Об этом сообщает сайт главы республики Александра Захарченко.

"К сожалению, выставка нашего ВПК не смогла показать всю мощь нашего оружия. «Чебурашки» морского базирования у нас тоже есть", — заявил Захарченко, отвечая на вопрос об украинских учениях, проходивших неподалеку от территории ДНР. По его словам, эти системы готовы к поражению водных целей.

Напомним, что реактивная система залпового огня «Чебурашка» была показана на параде 9 мая в Донецке . Установка РЗСО создана на базе автомобиля «КрАЗ».

Уникальность системы заключается в ее калибре — 217 миллиметров, — не совпадающем с советскими и любыми другими реактивными системами. Два поворотных пакета направляющих на 64 ракеты установлены на полноприводном шасси грузовика. Заявленная дальность стрельбы — десять километров.

Интенсивность стрельбы примерно вдвое ниже, чем у российского «Града», который выпускает боекомплект из 40 снарядов за 20 секунд. Возможно, невысокая скорость работы вызвана тем, что пуск каждой ракеты производится вручную — переключением соответствующего тумблера на пульте.