Тысячи миль за кормой: корабль «Перекоп» вернулся на родину из дальнего похода

Учебный корабль «Перекоп» прибыл во Владивосток . Его экипаж, состоящий из курсантов военно-морских вузов успешно выполнил боевую практику. Корабль вышел из Кронштадата 1 марта, преодолел 35 тысяч километров, три океана, два десятка морей и 7 часовых поясов. В течение трех месяцев 207 курсантов Военно-морского института Санкт-Петербурга получали штурманскую практику, а морские пехотинцы отрабатывали различные учебно-боевые задачи, в том числе по борьбе с пиратами. «Я сильно горжусь этим для меня это большая честь, поскольку мой отец тоже военный и это доказывает что династия Михайловых никогда не закончится и я горжусь что в ВМФ», — рассказал курсант ВМИ г. Санкт-Петербург Александр Михайлов Самой дальней точкой плавания стала столица Папуа-Новой Гвинеи Порт-Морсби . Последний раз русские моряки здесь были лишь во времена Миклухо-Маклая. Учебный корабль «Перекоп» входит в состав Балтийского флота. Построен по проекту «Смольный» в 1976 году. Предназначен для обучения курсантов и матросов различных специальностей для ВМФ России