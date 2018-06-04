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Тысячи миль за кормой: корабль «Перекоп» вернулся на родину из дальнего похода
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Тысячи миль за кормой: корабль «Перекоп» вернулся на родину из дальнего похода 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Учебный корабль «Перекоп» прибыл во Владивосток. Его экипаж, состоящий из курсантов военно-морских вузов успешно выполнил боевую практику.
Корабль вышел из Кронштадата 1 марта, преодолел 35 тысяч километров, три океана, два десятка морей и 7 часовых поясов.
В течение трех месяцев 207 курсантов Военно-морского института Санкт-Петербурга получали штурманскую практику, а морские пехотинцы отрабатывали различные учебно-боевые задачи, в том числе по борьбе с пиратами.
«Я сильно горжусь этим для меня это большая честь, поскольку мой отец тоже военный и это доказывает что династия Михайловых никогда не закончится и я горжусь что в ВМФ», — рассказал курсант ВМИ г. Санкт-Петербург Александр Михайлов.
Самой дальней точкой плавания стала столица Папуа-Новой Гвинеи — Порт-Морсби. Последний раз русские моряки здесь были лишь во времена Миклухо-Маклая.
Учебный корабль «Перекоп» входит в состав Балтийского флота. Построен по проекту «Смольный» в 1976 году. Предназначен для обучения курсантов и матросов различных специальностей для ВМФ России.
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