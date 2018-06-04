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Видео: Новейший фрегат вернулся из Средиземноморья
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Видео: Новейший фрегат вернулся из Средиземноморья 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: Российская Газета
В Севастополе прошла торжественная церемония встречи фрегата «Адмирал Григорович», который прибыл на главную базу Черноморского флота после выполнения задач в Средиземном море. Вместе с ним возвратился сторожевой корабль «Пытливый».
Как сообщает пресс-служба Минобороны России, новейший российский фрегат, который вошел в состав ВМФ весной 2016 года, находился в дальнем походе более шести месяцев. Под командованием капитана 2-го ранга Анатолия Величко экипаж корабля успешно отработал задачи по конвоированию судов, организаци противолодочной, противовоздушной и противодиверсионной обороны, выполнил артиллерийские стрельбы.
Отметим, что фрегаты проекта 11 356 имеют небольшие размеры, хорошую мореходность и очень мощное вооружение. Основной ударный комплекс — это восемь ракетных пусковых установок комплекса «Калибр-НК». ПВО корабля состоит из 36 ракет зенитно-ракетного комплекса «Штиль-1», двух установок зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Кортик» или «Палаш». Особо стоит сказать о 100-мм артиллерийской установке А-190. В своем калибре это самая скорострельная морская пушка в мире. Она производит 80 выстрелов в минуту и обеспечивает эффективную дальность стрельбы до 20 км с высокой вероятностью поражения.
Фрегат также имеет очень мощную систему радиоэлектронной борьбы, которая защищает его от высокоточных ракет противника. Фрегат может нести на борту противолодочный вертолет Ка-27ПЛ или вертолет дальней радиолокационной разведки Ка-31.
Максимальная скорость хода «Адмирала Григоровича» — 30 узлов, автономность плавания — 30 суток. Экипаж — 180 человек плюс 20 морских пехотинцев, которые могут находиться на борту при выполнении антипиратских операций.
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